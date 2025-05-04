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罷免更應該辯論！牛煦庭向罷團下戰帖：別各說各話

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園第一、四、六選區罷免連署明將送件，立委牛煦庭今下戰帖，呼籲接下來100天能展現「民主典範」，共同舉辦公開辯論會，在選民面前把爭議說分明。圖／取自牛煦庭臉書
桃園第一、四、六選區罷免連署明將送件，立委牛煦庭今下戰帖，呼籲接下來100天能展現「民主典範」，共同舉辦公開辯論會，在選民面前把爭議說分明。圖／取自牛煦庭臉書

罷免桃園第一選區立委牛煦庭案的領銜人、牧師陳曉煒，明將聯合第一、四、六選區的罷團送件。過去多採取冷處理的牛煦庭今在臉書感嘆，上任不到半年就被倡議罷免，他也下戰帖，呼籲接下來100天能展現「民主典範」，共同舉辦公開辯論會，在選民面前把爭議說分明。陳則表示，會在明天記者會回應。

牛煦庭今在臉書發表「致罷免領銜人陳曉煒先生」的公開信，表示請原諒他不用神職牧師的稱謂敬稱，畢竟現在罷免領銜人的政治光環，顯然遠超過牧師的身分。

牛煦庭說，前段時間，他忙他的質詢、法案，不愧對選民，陳忙於連署，他充分尊重，照陳的安排，第二階段的連署書明天就會送出，即將進入40天的查對期，沒有比眼下更好的時機，能把質疑論個清楚，能讓真相完整呈現在人民的眼前。

牛煦庭指出，選舉應該辯論，不同候選人，政見或有歧異，而各自發表，不見得能論實力高低，唯有真刀真槍的辯論，才是政治人物是否適格的試金石，而罷免標榜的是公民權利的實踐，罷免團體對他的12項指控，在二階送件之際，他自當認真回應，但既然要認真回應，就不該只是各說各話，「罷免，更應該辯論。」

牛煦庭表示，陳曉煒身為難以取代的領銜人，有義務認真聆聽他的辯解，他自己身為被罷免人，也有義務現場回答疑慮，所以應該共同舉辦公開的辯論會，在所有選民的面前，把爭議說清楚，且真理越辯越明、場次越多越好，唯有如此，才能讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後的成敗。

牛煦庭也說，去年5月開始，他立委任期還未滿半年，陳曉煒就開始倡議罷免，很多的「政治片段」，被斷章取義在網路、政論節目、記者會上擴散。過去1年和「牛煦庭、罷免」有關的媒體露出，平面新聞260筆、網路新聞3780筆、總計4040筆，平均一天超過10篇，這還沒算電視新聞以及政論節目的長時間轟炸。

牛煦庭說，過去一年，陳曉煒占盡便宜，「接下來的100天，能不能讓第一選區有一個好好建立『民主典範』的機會？」公開辯論的場次、時間、地點、形式都可以商量，誠摯希望在周一送件之餘，能夠接下這個合理的要求。

桃園 牛煦庭 罷免 辯論會

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