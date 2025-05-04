影／「新竹市雙罷免」連署今送選委會 連署份數揭曉

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷總部今天上午將連署書送件到新竹市選委會並揭曉連署份數．「雙罷」行動發言人的林志潔說，這次收到罷免高虹安和鄭正鈐的總份數突破10萬份，總計為10萬4550份，高虹安5萬1419份、鄭正鈐5萬3131份，兩人分別達到連署標準的146%與150%，成果驚人，也展現民意對罷免行動的強烈支持。

對此，高虹安回應，自上任市長以來市府團隊一步一腳印認真兌現競選政見，積極推動市政，多項建設陸續開工、完工。面對罷免挑戰，不論二階連署查核結果如何，真心期盼每一位反對罷免、關心城市發展的市民在三階投票日堅定站出來，以手中寶貴的一票，投下「不同意罷免」，守護安定的新竹市。」鄭正鈐目前尚無回應。

林志潔說，為何這麼多人願一支持連署，大約有幾個原因，包括：第一，罷免具高度正當性，面對國會亂象與藍白立委的不作為，民眾憂心民主與國安遭到侵蝕，罷免成為維護民主的必要行動。反觀國民黨發起的反罷免行動，僅為報復搗亂，缺乏合理訴求與動員力，難怪只能依靠抄名冊式的幽靈連署。

第二，志工的全力投入，林志潔說，霸團常遇到挑釁者問「一天領多少錢？」，志工們都秉持著理性去遊說，所有的志工都是無償、無私、無給的投入。

第三，新竹隊的齊心合力，有非常多人到外面去發放連署書，志工製作包裝套組避免新竹颳風下雨，昨甚至支援新竹縣，雖送出逾10萬份的連署書，但也要呼籲新竹縣市為艱困選區，送件完立刻就要去支援新竹縣，不可能只有單一選區的二階成功，希望全部的二階都大成功。

林志潔指出，第二階段送件只是階段性的成果，罷免行動尚未結束，接下來將全力以赴邁向第三階段，目標就是罷免不適任、不專業、不負責任的市長與立委，

「雙罷」領銜人戴振博說，今向新竹市選委會正式送件的數字是10萬4550份，也向所有簽下連署書的市民深深一鞠躬，這是市民對貪汙高虹安、賣台鄭正鈐的怒吼，也要藉著這個機會讓高、鄭知道，所有做這種違法的事情，賣台的行為，都會被市民唾棄。