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罷免江啟臣連署明天截止 領銜人：明天一定到選委會送件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
發起罷免立法院副院長江啟臣團體，今天持續在豐原區等地點設攤連署。記者游振昇／攝影
發起罷免立法院副院長江啟臣團體，今天持續在豐原區等地點設攤連署。記者游振昇／攝影

發起罷免立法院副院長江啟臣團體今天持續連署作最後衝刺，罷免江啟臣二階連署到明天截止，領銜人廖芝晏今天表示，明天一定會到台中市選委會送件。

廖芝晏表示，昨天和今天假日，豐原與山城地區連署都作最後衝刺，今天早上還沒統計最新連署數字，但明天周一上班時，早上就會到台中市選委會送件，志工們有信心達標。

被發起罷免的國民黨台中市第八選區立委江啟臣連日與跨黨派立委到美國進行國會外交行程，今天清晨返台，他在臉書寫「不論國際或在地，為鄉親打拚一定全力」；他說今天早上5點半已返抵國門，結束近一周密集的美國國會外交行程，立刻直奔豐原山城，準備為媽媽們送上母親節祝福！

江啟臣表示，這趟訪美行程，他與跨黨派立委拜會美國國會參眾議員、智庫、產業及政府單位，實地瞭解川普2.0的政策走向，特別就全球矚目的關稅議題、區域安全及台美合作方向進行溝通交流，更把出發前與台中產業界座談所彙整的民意訴求，真實、有效地傳達給美方。

他說國會外交、在地服務，兩頭都要兼顧，從國會殿堂到台中豐原山城，他持續以行動為台灣爭取更好的國際條件，也為家鄉的每一位鄉親努力打拚！

江啟臣 罷免 選委會

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