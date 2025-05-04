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陳智菡補位罷瑤領銜人？黃國昌未置可否痛批：綠撕裂民主

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今赴蘆洲保和宮參拜。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今赴蘆洲保和宮參拜。記者劉懿萱／攝影

罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉日前宣布退出，罷免吳思瑤召集人賴苡任稱有意找民眾黨團主任陳智菡，當備位領銜人。民眾黨主席黃國昌對此事未置可否，盼大家審視一件事「孰以致之？何以致之？」，如果不是民進黨用這種方式撕裂台灣民主，也不會有這麼多人站出來反對。

黃國昌今赴蘆洲保和宮參拜，會前受訪被問及賴苡任稱有意找陳智菡，當罷免立委吳思瑤的備位領銜人。黃對此未置可否，並說大家應思考張克晉受到什麼樣的壓力，才會導致這樣的狀況，且議員黃瀞瑩陸續收到很多罷免吳思瑤的連署書，希望大家審視一件事情，「孰以致之？何以致之？」如果不是民進黨透過這樣的方式撕裂台灣民主，也不會有這麼多人站出來。

媒體追問，國民黨下令要藍民代協助罷免綠委，並納入KPI考核，民眾黨是否也將要求自己民代？黃說，這種造成台灣社會衝突、社會分裂，不必要的政治對立，民進黨要負最大責任，民進黨想要再走回一黨專制、獨裁的老路，絕對不會坐視，關鍵時刻會號召所有的支持者，大家一起來捍衛、守護台灣的民主。

吳思瑤 民眾黨 罷免 陳智菡 黃國昌

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