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國民黨台中市黨工被押後效應 罷免綠營團體連署情形不明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
發起罷免台中市第一選區立委蔡其昌團體，持續連署中，但連署進度不說明。圖／民眾提供
發起罷免台中市第一選區立委蔡其昌團體，持續連署中，但連署進度不說明。圖／民眾提供

檢調追查全台不實罷免連署案，國民黨台中市黨部已有黨工被押，發起罷免台中市第一選區民進黨立委蔡其昌團體目前持續連署中，但不說明最新進度；一名志工說，國民黨台中市黨部被搜索、黨工被押後，對罷團志工影響很大，目前只能「蓋牌」低調連署。

發起罷免立委蔡其昌團體表示，目前實際連署數量暫不對外說明，但目前持續連署中；一名志工說，檢調大動作的搜索和押人，確實已影響發起罷免綠營立委志工擔心自己安危。

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署就罷綠、罷藍雙方涉及不法同步執行，日前搜索國民黨台中市黨部後，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依涉嫌偽造文書、違反個資法將二人聲押禁見；台中地院裁定陳、伍均收押禁見。

台中市長盧秀燕昨天被問到國民黨台中黨部疑因罷免案被搜索的看法，她說若中央針對發起罷免運動的一方，利用司法予以調查、審判或羈押，她覺得都太過分。盧秀燕說「我們希望，國家執政若這麼喜歡用司法，與其花這麼大的力氣，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。」

偽造文書 國民黨 盧秀燕 罷免 黨工

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