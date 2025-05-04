黃國昌要賴清德「以台灣、蒼生為念」制止大罷免

大罷免浪潮襲來，遭停職的新竹市長高虹安罷免二階連署今送件，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今被問及是否幫高，黃只說對二階送件不意外，並直指總統賴清德「以台灣為念，以蒼生為念」，發揮領導人高度制止造成台灣社會分裂的大罷免。黃也強調，民進黨執政最大問題，是永遠把黨的利益放在國家及人民之上。

黃國昌今早赴蘆洲保和宮參拜，會前受訪被問及罷免高虹安二階連署，民眾黨是否給予協助？黃國昌說，對二階送件不意外，民進黨在立院黨團總召柯建銘的帶領之下，從去年就開始搞這件事，搞到現在要送罷免連署書，「我們一點都不意外。」

黃強調，但重點是希望總統賴清德，也是民進黨黨主席、賴清德主席，能夠真正以台灣為念，以蒼生為念，回顧過去這一段時間，百工百業都受到很大的衝擊，台灣人其實都很善良，心裡不外乎想的是能夠過好的日子，希望賴清德發揮領導人高度，制止造成台灣社會分裂的大罷免行動，他認為真的帶給台灣太大傷害。

媒體追問，傳出綠營擔心大罷免升溫至藍綠對決，反而不利於綠營，黃國昌說，這個問題非常有意思，從這個問題本身就知道，民進黨思考是政黨利益還是國家利益，他們現在擔心的並不是大罷免會傷害國家、會傷害人民的利益，他們擔心的是大罷免會傷害民進黨利益，這樣思考模式完全凸顯現在民進黨執政最大的問題，「永遠把民進黨的利益放在國家、人民之上」，這真的不是國家之福、人民之福。