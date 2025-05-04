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綠內部評估：大罷免升高為政黨對決 不利綠

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國民黨四月發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影
國民黨四月發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影

國民黨舉辦「戰獨裁」凱道大遊行後，雖然民進黨公開批評，該遊行文不對題，也沒有合理性可言，但內部評估，四二六透露出的關鍵政治訊號為「大罷免情勢上升為全國性的藍綠對決」，這並不利於綠營。

最顯而易見的影響將是，指標人物之一的國民黨立院黨團總召傅崐萁，可能將淹沒在政黨對決氛圍中，綠營強力凸顯的傅個人形象恐被淡化。

綠營熟悉組織操盤人士表示，四二六這種大動員的場合，對中間選民本就沒有任何號召力，真正讓民進黨備感壓力的是，經過大集結後，藍營選民已經有醒過來了的跡象。

大罷免看似引發年輕族群共鳴，但未必能轉換成進場投票的動力；反觀國民黨在四二六成功點燃中高齡選民的情緒，如果到罷免投票之前，沒有高爭議的議題帶來變數，這些族群選民會有較高的比率願意走進投票所。

綠營分析藍營基本盤甦醒有二大主因，首先是藍營地方諸侯、實力派縣市首長開始進場，對號召藍營選民有一定幫助。

其次，檢調大動作偵辦綠委罷免案如同兩面刃，藍軍選民反凝聚士氣。

民進黨人士評估，現在大罷免議題當頭，是傅崐萁整體實力最弱的時候，也是民進黨最有機會扳倒傅崐萁的時機，若連這次都無法將傅擊倒，那日後正規選舉要獲勝只會更困難。

該人士說，若到了罷免投票階段前，社會上普遍有「這是另一次大選」的氣氛，將是民進黨所不樂見，若發生此狀況，那無論罷免傅崐萁成功率，或是大罷免整體戰果，恐怕都將大打折扣。

國民黨 民進黨 罷免

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