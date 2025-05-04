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百日反惡罷 朱立倫：全黨團結催出不同意票

聯合報／ 記者屈彥辰林佳彣李承穎／台北報導
中廣前董事長趙少康（左起）、台北市前市長郝龍斌、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽等，昨天至罷免民進黨立委吳沛憶連署攤位加油打氣。記者胡經周／攝影
中廣前董事長趙少康（左起）、台北市前市長郝龍斌、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽等，昨天至罷免民進黨立委吳沛憶連署攤位加油打氣。記者胡經周／攝影

賴清德總統五二○將滿就職一周年，綠營針對藍委發動的罷免戰即將進入最後投票階段。國民黨主席朱立倫昨以十六字評價賴清德，「對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成」。

面對大罷免，朱立倫說，接下來一百天，全國黨公職要團結一心，訴諸每位市民，唯有投下「不同意罷免票」，才是最有力的支持。

中廣前董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌和國民黨北市黨部代理主委戴錫欽等人昨赴萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」站台，呼籲選民支持連署。

趙少康說，北市罷團很不容易，很多人被約談，市黨部主委還被羈押，風聲鶴唳，台北天空籠罩一片恐懼不祥烏雲，但罷憶領銜人李孝亮仍持續堅持。

趙少康質疑「不准發起人、連署人聯絡，是什麼樣政治威脅」？他說，罷免吳思瑤領銜人張克晉被逼得退出，張是唯一無保請回，「到底檢察官怎樣威脅、承諾」？

「民進黨結合政府、司法、媒體、網軍側翼五路追殺。」郝龍斌說，檢調甘為鷹犬，司法藍綠有別，追殺只是手段，主要是製造寒蟬效應，讓人不敢連署，甚至讓領銜人退出，「如果偽造文書要羈押、搜黨部，甚至準備搜黨中央，那共諜案、貪汙案要搜哪裡？」

罷憶領銜人李孝亮說，他確實面臨非常多壓力，但不管是司法或寒蟬效應的威脅，都會努力克服，堅持走下去，「我的任務到六月七日，絕不會放棄」。

對朱立倫前天聲稱北市五名藍委罷免民調顯示「都很安全」，趙少康連連說，「不能看民調 ，民調完全不能看」，要站出來投票。

戴錫欽也表示，面對執政黨鋪天蓋地的惡質手法，完全不能掉以輕心，罷免投票是仇恨動員，跟一般選舉、公民投票不一樣，「他們只要動員超過四分之一以上的選民，而我們的動員力不夠或是大家不出來投票…坦白講，我們的立委還是岌岌可危，完全沒有樂觀的本錢。」

吳思瑤 國民黨 朱立倫 罷免 趙少康

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