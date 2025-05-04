偽造連署案 藍中市黨部2幹部收押

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署就罷綠、罷藍雙方涉及不法同步執行，前天搜索國民黨台中市黨部後，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依涉嫌偽造文書、違反個資法將二人聲押禁見；台中地院昨裁定陳、伍均收押禁見。

「民進黨以下三濫手段，兩路摧毀國民黨。」中廣前董事長趙少康說，立院摧毀國民黨立委，以司法摧毀國民黨組織，「我認為中央黨部是下一個目標，朱立倫可能下一個就被約談了」。

檢調大刀終於砍向台中市。台中市長盧秀燕昨表示，中央執政如果那麼喜歡用司法，與其花這麼大力氣動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民生命財產獲得保障。

台中地院指出，伍康龍、陳劍鋒嫌疑重大，有串供、滅證之虞，考量本件被害人數、兩人行為對選舉罷免制度危害程度等，認為有羈押必要，裁定羈押禁見。

中選會日前告發罷免台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等五人，因提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書比對，發現名冊涉偽造文書、違反個資法，前天搜索國民黨中市黨部等八處，就罷藍、罷綠雙方共傳訊約談十九人，其中十二人列被告。

罷綠委部分，檢調將陳劍鋒、伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，大里區黨部執行長洪麗香及三黨工列被告，其餘四人為證人。

檢方複訊至昨清晨五時，初步研判藍營罷綠委人士，有擅自將國民黨黨員名冊等，抄錄充當連署件數一事，涉嫌偽造文書、個資法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌。

檢方以陳劍鋒、伍康龍有串滅證之虞，當庭逮捕二人聲押禁見；楊大緯、王忠輝、程翌全、洪麗香，以及劉姓、王姓黨工等六人，命十萬元至廿萬元交保；另一人請回。

罷藍委部分，檢方查出罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有三人、二人及一人，共六人涉案，均以通知方式傳喚，有三人涉及使用死亡親人名義連署列被告，另三人列證人，昨晨訊後均請回。