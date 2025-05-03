曹興誠稱罷免扭轉乾坤 林沛祥重申尊重公民權利

罷團「基隆絕沛」今天在基隆宣講，聯電創辦人曹興誠說，公民意識展現非常大的力量，相信可扭轉乾坤，把台灣從香港化路徑拉回來。國民黨籍立委林沛祥則重申尊重公民自主權利。

罷免國民黨籍立委林沛祥「基隆絕沛」團體下午在基隆市舉辦宣講活動，衝刺二階連署書，曹興誠、民進黨籍立委沈伯洋等人受邀出席。與會者齊喊，「罷免林沛祥，就是罷免國民黨立委傅崐萁」，呼籲更多基隆市民加入罷免林沛祥行列。

曹興誠說，這次大罷免有些地方的連署都已達標送件，相信基隆之後也可達到。大罷免之所以席捲全台、節節勝利的原因，是大家用愛心出發、愛台灣、愛自由民主，力量非常大；相較國民黨黨工、立委一直在製造仇恨對立，所以會被罷免。

他指出，大罷免是鞏固台灣主權、民主自由，非常重要的一役，國民黨籍立委傅崐萁這些人投共、賣台，還用不擇手段通過法案，要破壞憲法、癱瘓政府，所以大家才憤怒。

曾興誠指出，「國家是我們的，國家有難，我們自己要跳出來」，這就是公民意志，這次大罷免展現出來的公民力量非常大，相信可以扭轉乾坤，把台灣從香港化路徑拉回來，恢復正常運作，一定要把叛國賣台的立委趕出國會。

林沛祥重申，他還是那一句話「尊重」，尊重民主社會中公民自主的權利，身為民意代表，他願意被檢視，面對罷免不會迴避，更有信心迎接挑戰。

林沛祥表示，將繼續用行動證明自己為基隆做事，也會持續在立法院替基隆爭取更多的建設與資源，站在第一線為市民發聲，相信市民的眼睛是雪亮的，他會繼續努力，讓基隆變更好。