有串滅證疑慮 藍營台中黨部書記長、總幹事收押理由曝

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署昨搜索國民黨台中市黨部，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依偽造文書、違反個資法及選罷法等聲押禁見；台中地院認為2人嫌疑重大、有串滅證之虞，考量其對選舉罷免制度危害，晚間裁定均羈押禁見。

台中地院指出，伍康龍涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法處理個人資料，及公職人員選舉罷免法非法利用他人個人資料偽造、假冒提議；陳劍鋒涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法處理個人資料，均嫌疑重大。

中院認為，陳、伍都有事實足認具串供、滅證之虞，無從以具保或限制住居方式替代羈押，考量本件被害人數、其2人行為對選舉罷免制度危害程度，依比例原則、權衡羈押對人身自由之限制與訴追犯罪國家法益，認有羈押必要，裁定5月3日起羈押2月，並禁止接見、通信。

中選會日前告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法，昨一早搜索國民黨台中市黨部等8處，並就罷藍、罷綠雙方一共傳訊約談19人，將其中12人列被告。

罷綠部分，檢調將國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，大里區黨部執行長洪麗香及3名黨工列被告，其餘4人為證人。

檢方複訊至今上午5點，研判藍營罷綠委人士有擅自將國民黨黨員名冊等，以擅自抄錄充當連署件數，涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌，經當庭逮捕陳劍鋒、伍康龍聲押禁見，其餘交保、請回。

罷藍部分，檢方查出罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有3人、2人及1人，共6人涉案，均以通知方式傳喚，其中3人涉及使用死亡親人名義連署列被告，今晨訊後均請回。