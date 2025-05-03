基隆絕沛宣講批張淵翔 曹興誠：花蓮做得到基隆也可以

罷免國民黨立委林沛祥團體「基隆絕沛」今天下午在基隆光一路橋下舉辦「基隆絕沛衝刺宣講」活動，多位名嘴、網紅、綠委宣講，批市府民政處前處長張淵翔洩個資太誇張。「剷除黑心」領銜人聯電創辦人曹興誠說，花蓮罷免傅崐萁連署書昨天送件，「花蓮能夠做得到，基隆也做得到。」

「基隆絕沛衝刺宣講」活動下午1時登場，民進黨發言人吳崢、立委沈柏洋和曹興誠、鷹爸徐柏岳等人陸續開講，吸引不少民眾。

吳崢指出，基隆民政處前處長張淵翔利用戶政系統盜用市民個資太誇張，因此大罷免一定要成功。

花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」昨將3萬2777份連署書送交縣選委會，數量遠超過二階門檻1萬9000份。曹興誠對此說，花蓮能夠做得到，基隆也做得到，基隆在月底以前應該一定可以做到，大家加油，這次為何大罷免可以襲捲全台，因為他們是從愛出發，力量是非常大的。但國民黨黨工和立委不斷製造分裂、仇恨、對立，但愛的力量遠遠大過恨的力量，「所以國民黨會被我們罷免掉」。

曹興誠表示，這次大罷免是鞏固台灣主權、民主自由非常重的一役，過去8年民進黨執政時間，坦白說，在反共有點疏忽，不夠警覺，讓中共大量滲透進來，把國會的多數席次拿走。

曹興誠認為，大罷免是愛與恨的對決，愛台灣與出賣台灣的對決，公民意志在大罷免中展現出非常大的力量，相信可以扭轉乾坤，把台灣從香港化路徑拉回來，恢復正常運作。

曹興誠並說，花蓮罷免傅崐萁連署書已達合法門檻的169%，讓大家士氣提高很多，他相信徐巧芯送件時連署書數量，也會提高很多。

針對國民黨立委徐巧芯日前在北市永春市場街講時，被路過民眾「比中指」，曹興誠受訪時表示，她「惡有惡報」。

民進黨立委沈伯洋表示，大罷免走到現在，國民黨主席朱立倫只要做一件事，「就是趕走傅崐萁就結束了」，因為傅崐萁就是罪惡的根源，所有毀憲亂政、破壞民主的，都是從他身上開始。