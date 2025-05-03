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「426主揪」養生館闆娘遭指非法放貸？鄭正鈐稱不知情 竹檢分案調查

中央社／ 新竹市3日電
新竹地檢署。本報資料照片 袁志豪
新竹地檢署。本報資料照片 袁志豪

新竹雙罷發言人林志潔今天說，國民黨立委鄭正鈐疑動員移工到426集會，還與自稱主揪、經營地下金融的養生館女老闆關係密切，鄭正鈐說，無合作關係；竹檢已分案調查是否違法。

新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今天召開記者會，質疑鄭正鈐動員外籍移工參加國民黨426凱道活動，而1名養生館女老闆何氏卿則自稱是主揪為此力挺鄭正鈐，雙方關係密切，何女並且長期經營越南人力仲介和地下金融。

林志潔說，除此之外，鄭正鈐的國會辦公室執行長，也身兼某人力仲介公司董事長，兩者是否有關，有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運，令人憂心。

她表示，接獲受害者求助指曾在台北工作遭何氏卿詐騙，對於相關事證已向勞動部正式檢舉，並協助受害者進行法律求償與司法程序。

對此，鄭正鈐辦公室透過文字回應表示，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐不知情，也未與該場所有任何合作關係，若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法調查。

鄭正鈐辦公室說，鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視；另對若有以片面資訊操作政治抹黑，將嚴正譴責，並保留法律追訴權。

對此爭議，新竹地檢署今天發布新聞資料指出，對某養生館是否涉及違反就業服務法等，已分案調查中。

新竹 林志潔 罷免 鄭正鈐

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