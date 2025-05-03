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昨遭搜索約談！涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押
檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署就罷綠、罷藍雙方涉及不法同步執行，昨搜索國民黨台中市黨部，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依涉嫌偽造文書、違反個資法將2人聲押禁見；台中地院今裁定陳、伍均收押禁見。
中選會日前告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法，昨一早搜索國民黨台中市黨部等8處，並就罷藍、罷綠雙方一共傳訊約談19人，將其中12人列被告。
罷綠部分，檢調將國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，大里區黨部執行長洪麗香及3名黨工列被告，其餘4人為證人。
檢方複訊至今上午5點，初步研判藍營罷綠委人士，有擅自將國民黨黨員名冊等，以擅自抄錄充當連署件數一事，涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌。
檢方以陳劍鋒、伍康龍有串滅證之虞，當庭逮捕2人聲押禁見，楊大緯、王忠輝、程翌全、洪麗香，及劉姓、王姓黨工等6人，命10萬元至20萬元交保。
罷藍部分，檢方查出罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有3人、2人及1人，共6人涉案，均以通知方式傳喚，其中罷免顏寬恒的1名領銜人列證人，其餘有3人涉及使用死亡親人名義連署列被告，今晨訊後均請回。
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