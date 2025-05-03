罷團2階送件 魯明哲尊重、呂玉玲正面應戰

罷免中國國民黨籍立法委員魯明哲、呂玉玲團隊今天到桃園市選舉委員會，送交第2階段連署書。魯明哲說，尊重民主程序；呂玉玲表示，會正面應戰，展現政績。

罷免桃園第3選區立委魯明哲的領銜人羅怡雯接受媒體聯訪表示，法定門檻連署為3萬112件，收件3萬6316份，距離安全門檻還需要2000份。

罷免桃園第5選區立委呂玉玲領銜人Dora接受媒體聯訪表示，法定門檻連署要2萬8064件，收件3萬2062件，距離安全門檻還需要4500份。兩區都會繼續收連署書，直到選委會告知是否需要補件。

魯明哲向中央社表示，選舉和罷免都是民主的程序，予以尊重。

呂玉玲向中央社表示，在野黨現在處境很艱困，但她會正面應戰，展現政績、傾聽民意，相信多數鄉親都會支持。

桃園市選委會指出、今天清點數量之後，會在40天內完成查對，再統一由中選會通知是否通過；補件日為通知後的10天為限，僅1次補件機會。