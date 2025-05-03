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國民黨台中黨部遭搜索 他喊「下一步就是解散國民黨」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修（中）說，民進黨下一步就是搜查國民黨中央、依組織犯罪防制條例解散國民黨，再對民眾黨下手，下屆選舉只剩民進黨可以投。圖／取自歷史哥HistoryBro頻道
核能流言終結者創辦人黃士修（中）說，民進黨下一步就是搜查國民黨中央、依組織犯罪防制條例解散國民黨，再對民眾黨下手，下屆選舉只剩民進黨可以投。圖／取自歷史哥HistoryBro頻道

檢調偵辦死亡連署案，昨搜索國民黨台中市黨部，聲押黨部書記長陳劍鋒等2人。民眾黨前立委蔡壁如等人發起「惡罷退散‧平安大會」今在台中宣講，核能流言終結者創辦人黃士修喊，政府下一步就是以組織犯罪解散國民黨，再對民眾黨下手，下次選舉「只有民進黨可以投」。

台中地檢署昨指揮搜索國民黨台中市黨部、大雅區黨部、清水區黨部與其他涉案人住所，列9名被告，今天凌晨依涉犯偽造文書、個資法等罪，且有勾串滅證之虞，聲押陳劍鋒與市黨部一組幹事伍康龍，諭令其餘6人各以10萬元到20萬元交保，1人請回。

蔡壁如與網紅歷史哥今天下午在台中慈聖宮舉辦「惡罷退散‧平安大會」，力挺該選區藍委羅廷瑋，邀請黃士修、民眾黨立委林國城、台北市議員侯漢廷、國民黨前立委李永萍等人出席，呼籲支持者在羅的罷免案進入投票階段後，挺身而出投不同意票。

蔡壁如表示，台灣現在是「官逼民反」，目前全台各縣市還有哪個國民黨部沒有被搜索、沒有人被聲押？幾乎快被搜索聲押完了，起到了寒蟬效應，有些參與罷綠委的年輕人為了籌措交保金，被家人勸說「不要搞政治」，「地動刪瑤」領銜人張克晉無故退出，都表明現在很多人開始害怕了。

羅廷瑋說，最近很多支持者告訴他，非常的憤慨、想要出來發聲，但也害怕、擔憂，今天會不會坐在這裡聲援，就被政府「查水表」；台灣的司法現階段不去打擊詐騙，而是忙著清算在野陣營、打壓異己，到現在台中市黨部還有重要幹部失去人身自由。

黃士修指出，政府搜索完國民黨各縣市黨部，下一步就是國民黨中央；根據組織犯罪條例，內政部只要認定國民黨是有計畫的犯罪組織，可以直接下令解散。民進黨先迫害民眾黨前主席柯文哲，再解散國民黨，最後對整個民眾黨下手，下次選舉大家也不用煩惱投誰了，因為只剩民進黨可以投。

歷史哥呼籲，中華民國政府五院之中，行政、司法、考試、監察4院都由民進黨控制，只剩下立法院還有國民黨與民眾黨守住，這次大罷免要是成功，未來五院都是綠營的天下，離獨裁政府就不遠了，請支持者一定要出來投不同意票，保住每一席藍營立委。

國民黨立委羅廷偉（中）表示，最近很多支持者雖然想出來發聲，卻害怕被「查水表」；司法不去打詐，只忙著打壓異己。圖／取自歷史哥HistoryBro頻道
國民黨立委羅廷偉（中）表示，最近很多支持者雖然想出來發聲，卻害怕被「查水表」；司法不去打詐，只忙著打壓異己。圖／取自歷史哥HistoryBro頻道

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