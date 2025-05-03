傅崐萁嘆：遭國家機器抹黑 為國為民做錯了嗎？

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免，今天在壽豐鄉出席西瓜節活動，大嘆遭國家機器攻擊抹黑，被罵4個月；並說，財劃法修正愈窮縣市分愈多，扭轉後山的不公平，他為鄉為土為國為民，「我做錯了嗎？」

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」昨將3萬2000多份二階連署書送到縣選委會，傅崐萁今天與妻子縣長徐榛蔚連袂出席在壽豐鄉舉辦的果艶西瓜節活動，大吐苦水，表示為花蓮做了許多事，卻一再遭到扭曲事實的攻擊。

傅崐萁致詞時提到，自己縣長及立委任內年年採購果艷西瓜分送好友，讓大家知道花蓮西瓜品質多麼好，已經好多年，今天早上又被攻擊，不但說西瓜品質不好，還攻擊縣府補助花蓮果菜批發市場的工程。他說，全國農漁會資本門的工程哪一件不是中央或地方政府補助？連支持農友都被攻擊。

他也為妻子抱屈，表示徐榛蔚是全台灣縣市長最不愛談政治的，卻一再被國家機器不斷攻擊抹黑。並說，礦石稅是民進黨議員提案、議會自己審議通過，再送行政院，由財政部、經濟部、內政部審議通過，礦石稅為花蓮貢獻很多，還債6、70億，又多了很多社會福利跟建設，「結果現在來罵我」。

「一件事實可以不斷扭曲再扭曲」傅崐萁說，去年中央政府2兆8000億預算都夠用，去年還剩4000億，今年立院通過3兆元，比去年多了將近5、6000億元，卻被鋪天蓋地的罵，網軍、側翼、名嘴全部扭曲、洗腦，年輕人都以為他在危害國家社會，「我也不曉得我做了什麼」。

傅崐萁說，財劃法修正，愈窮的地方分愈多，明年開始，每年多161億元給花蓮鄉親，今年縣府預算320幾億，明年將近500億，「我這樣做錯了嗎？」花東快已在立院三讀通過，明年他要推環島高鐵、後年推國道六號，但「今年不曉得是不是就被他們消滅了」，他會奮戰到底，但需要所有鄉親做後盾，才能夠扭轉後山。