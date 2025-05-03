綠營大罷免割喉割到斷 沈政男懷疑是新潮流給的點子

大罷免第二階段連署書陸續送件，醫師沈政男說，大罷免在花蓮就是打混帳，證據是傅崐萁涉及的礦石稅問題，根本就沒人搞清楚，到了第三階段，藍白與綠營對決，就會攤開講清楚，大家也會發現，柯文哲就是被綠營用同樣的手法亂打。

沈政男說，台灣政治陷入朝野惡鬥，最新的「經濟學人」講得很清楚，根本呈現了兩極化，整個國家做不了什麼事情。大罷免，讓這樣的政治惡鬥更加惡化的民粹舉動，罷傅連署書很多，剛好證明了朝野惡鬥已經被綠營煽動到更加猛烈罷了。

至於罷瑤案，吳思瑤是新潮流，最早幫李文忠助選，後來被栽培出來從政。劉世芳也是新潮流，都是現在綠營對戰藍白的要角，沈政男懷疑大罷免「割喉割到斷」的手法，就是新潮流給的點子或靈感。

罷瑤當然要繼續，另外一個罷吳連署比較順利，這兩個綠委罷免必須成案，進入第三階段，才能為藍白反惡罷增加保險分。

罷藍委可能有20案或更多進入最後投票，不過，藍綠白基本盤短時間內是不會變的，從政黨支持度長期趨勢可知，起伏很大，在2024選前幾個月，也曾經呈現綠大於藍白，但最後的不分區選票是藍白遠大於綠。因此，正式投票的時候，政黨支持度跟單次民調可能會有很大差異。

不管如何，接下來進入第三階段，大罷免團體退散，進入政黨對決，一切都歸零起跑，你簽再多連署書也都只能參考。

比如基隆市長謝國樑罷免案，也簽了四萬多份連署書，跟5位北市藍委一樣，最後投票結果如何？台灣政治惡鬥已經燃燒起來，如果大罷免投票率很高，就難以用先前的罷免經驗來推估。

國民黨下一步的策略應該是用法案來告訴民眾，他們真正為人民看緊荷包，才能讓省下來的錢在緊要關頭使用。整個大罷免泛著一股廉價人工香水味，好像充滿了清新氣息，其實，仔細聞一聞便知，就是高傲與鄙視，好像他們不出來做這樣的事，台灣就會完蛋了。殊不知，台灣社會的政治惡鬥，就因你們而燃燒起來了。