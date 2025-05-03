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朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

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朱立倫稱北市5藍委民調安全 趙少康籲別安慰自己要出來投票

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（中）今天前往萬華區青年公園，為國民黨罷免民進黨立委吳沛憶攤位加油打氣。記者胡經周／攝影
中廣前董事長趙少康（中）今天前往萬華區青年公園，為國民黨罷免民進黨立委吳沛憶攤位加油打氣。記者胡經周／攝影

北市5席藍委遭鎖定罷免，國民黨主席朱立倫昨透露最新民調，台北市民絕大部分反對大罷免，5位立委都很安全。中廣前董事長趙少康今認為，不能看民調，民調完全不能看，投票要站出來投票，「你做那個民調，在家裡做，不足以視之，安慰自己而已啦。」

北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今表示，據他所知，黨中央最近的確有做一波民調，目前看起來情況還算樂觀，但他覺得，面對執政黨這種鋪天蓋地的惡質手法，我們完全不能夠掉以輕心，「任何的民調就是參考之用，我們還是要堅持到最後一刻。」

他認為，罷免投票真的是仇恨動員，跟一般正常選舉、公民投票都不太一樣。「即便民調顯現出來，或許有些許樂觀，但這個完全沒有辦法去信任」，所謂仇恨動員，他們只要動員超過四分之一以上的選民出來，而我們的動員力不夠或大家不出來投票，「坦白講，我們的立委還是岌岌可危，所以完全沒有樂觀的本錢。」

趙少康補充，「不能看民調，民調完全不能看」，記得那時候公投，民調大家都不要吃萊豬，公投結果剛好相反。民調是大家坐在家裡民調，投票是要站出來投票，不管刮風、下雨、大太陽都要出來投票。

他說，民進黨是仇恨動員，很容易動員25%，所以要反制他，反罷免，必須要支持國民黨委員的人，通通出來投票才對，「你不出來有什麼用，你做那個民調，在家裡做，那個都不足以視之，安慰自己而已啦。」

罷免

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