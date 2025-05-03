同台無互動 吳思瑤轟蔣萬安人設翻轉「帶頭違法」：放著市政不管

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」與民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤同台，兩人站在一起，卻無互動。吳思瑤在祭江典禮前也開轟，批評蔣萬安最近人設有點大翻轉，從溫和的形象轉身成「戰鬥藍」放著市政不管，去參與非常多的政治操作。

吳思瑤表示，更讓大家難以想像的是首都市長，竟然帶頭違法，帶頭去衝北院、北檢，帶頭挑戰司法、操弄司法，甚至首都市長自己挑戰台北市的公權力；她說，不論是藍是綠，社會還能相對公正看待客觀事實，台灣是民主法制的國家，奉公守法是基本底線。

吳思瑤表示，蔣市長任何的政治作為都尊重，畢竟他是從政人員，但是一定要依法來作為，尤其他是首都市長，動見觀瞻。

媒體也問吳思瑤，等一下同台會當面跟蔣萬安說？吳思瑤說，今天她跟蔣市長在北投，已經是第二次同場，但不太有機會說到話，等一下有機會，會優先聊聊市政，因為北投、天母有很多建設，需要市府多加把勁，需要市府多給點資源，投入心力，也會跟他說一起來好守好法治。

另外，針對「罷瑤」領銜人退出，吳思瑤說，尊重個別的政治工作者採取的政治行為，但還是呼籲，罷免是公民行使的權利，最近看到國民黨動作頻頻，她無權置喙，只能尊重，但要呼籲民主不容造假，要遵循國家法制訂定的規定，接下來的連署過程和他們惡罷過程中，一定要依法，不要再輕易涉及舞弊，這是社會所期待，民主不容造假。

她說，在台北市，她和立委吳沛憶一直被鎖定，但她每天依舊不改初衷、毫無所懼、全力以赴，相信天公疼憨人，最近看到白沙屯媽祖帶給台灣人非常多祝福，相信善良純正，都會獲得媽祖的祝福。