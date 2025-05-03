快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

同台無互動 吳思瑤轟蔣萬安人設翻轉「帶頭違法」：放著市政不管

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」與民進黨立委黨團幹事長、立委吳思瑤同台，兩人站在一起，沒有互動。圖／取自UDN直播畫面
台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」與民進黨立委黨團幹事長、立委吳思瑤同台，兩人站在一起，沒有互動。圖／取自UDN直播畫面

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」與民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤同台，兩人站在一起，卻無互動。吳思瑤在祭江典禮前也開轟，批評蔣萬安最近人設有點大翻轉，從溫和的形象轉身成「戰鬥藍」放著市政不管，去參與非常多的政治操作。

吳思瑤表示，更讓大家難以想像的是首都市長，竟然帶頭違法，帶頭去衝北院、北檢，帶頭挑戰司法、操弄司法，甚至首都市長自己挑戰台北市的公權力；她說，不論是藍是綠，社會還能相對公正看待客觀事實，台灣是民主法制的國家，奉公守法是基本底線。

吳思瑤表示，蔣市長任何的政治作為都尊重，畢竟他是從政人員，但是一定要依法來作為，尤其他是首都市長，動見觀瞻。

媒體也問吳思瑤，等一下同台會當面跟蔣萬安說？吳思瑤說，今天她跟蔣市長在北投，已經是第二次同場，但不太有機會說到話，等一下有機會，會優先聊聊市政，因為北投、天母有很多建設，需要市府多加把勁，需要市府多給點資源，投入心力，也會跟他說一起來好守好法治。

另外，針對「罷瑤」領銜人退出，吳思瑤說，尊重個別的政治工作者採取的政治行為，但還是呼籲，罷免是公民行使的權利，最近看到國民黨動作頻頻，她無權置喙，只能尊重，但要呼籲民主不容造假，要遵循國家法制訂定的規定，接下來的連署過程和他們惡罷過程中，一定要依法，不要再輕易涉及舞弊，這是社會所期待，民主不容造假。

她說，在台北市，她和立委吳沛憶一直被鎖定，但她每天依舊不改初衷、毫無所懼、全力以赴，相信天公疼憨人，最近看到白沙屯媽祖帶給台灣人非常多祝福，相信善良純正，都會獲得媽祖的祝福。

至於領銜人退出，是否鬆口氣？吳思瑤表示，她每天兢兢業業，沒有一天鬆口氣，尤其她是黨團幹事長，除了是立委，還要領導黨團作戰，認識她的人都知道，她從不鬆懈的「阿信性格」要罷免她，真的只能尊重，國民黨內部要做任何動作，真的百分之百尊重，但還是要提醒民主不容造假、法治不容挑戰，只要是台灣公民，都要奉公守法。

民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤，下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」受訪。圖／取自UDN直播畫面
民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤，下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」受訪。圖／取自UDN直播畫面

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 民進黨 罷免 蔣萬安

延伸閱讀

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

網溫調查／4月縣市長聲量 嗆大罷免「魄力」讓蔣萬安衝第一

罷吳思瑤領銜人退出 戴錫欽三路並行：尊重張克晉意願

罷瑤領銜人退出 中選會：已提供更換同意書範例

相關新聞

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是...

罷免連署涉偽造文書要羈押 郝龍斌反問：那共諜案、貪汙案呢？

國民黨主席朱立倫先前指520後要發動罷免總統賴清德，北市前市長郝龍斌今出席罷免綠委吳沛憶活動時強調，任何一個國民黨的策略...

張克晉退領銜人？她質疑「有什麼不足為外人道的隱情」

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分後失聯，恐對藍營造成衝擊。台北市議員游淑慧表示，罷免領銜人...

朱立倫稱北市5藍委民調安全 趙少康籲別安慰自己要出來投票

北市5席藍委遭鎖定罷免，國民黨主席朱立倫昨透露最新民調，台北市民絕大部分反對大罷免，5位立委都很安全。中廣前董事長趙少康...

同台無互動 吳思瑤轟蔣萬安人設翻轉「帶頭違法」：放著市政不管

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際龍舟錦標賽「龍舟點睛暨祭江大典」與民進黨立院黨團幹事長、立委吳思瑤同台，兩人站在一...

送罷免連署書遇反對者攪局 桃園罷團2個字回應

民間團體發起罷免桃園第3選區、第5選區立委魯明哲和呂玉玲，今天中午12時赴桃園市選委會遞交連署書。霸呂領銜人「Dora」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。