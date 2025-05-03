快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

送罷免連署書遇反對者攪局 桃園罷團2個字回應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影
罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影

民間團體發起罷免桃園第3選區、第5選區立委魯明哲和呂玉玲，今天中午12時赴桃園市選委會遞交連署書。霸呂領銜人「Dora」表示，雖然2區連署書已過最低門檻，但未達安全門檻，會繼續收集連署書，已備選委會審查通知補件所需。

桃園市選委會表示，今天收件只先清點連署書數量，未來40天才會進行實質審查，由各戶政事務所協助核實連署人的身分與資格。

罷團今天送件，民進黨桃園市議員彭俊豪、張曉昀、魏筠、黃崇真、劉仁照和楊家俍都到場力挺，眾人徒手傳遞裝有連署書的箱子，用推車一車車將箱子送到選委會門口，過程遇到不少路過車輛鳴笛加油，但也有人憤怒痛批「亂搞」；面對鼓勵與批評，罷團成員都說「謝謝」回應。

霸魯領銜人「大媽」表示，外界以為發起罷免的人具備特定政治色彩或政黨，但其實沒有，大家站出來提罷免案和連署，都是為了守護自己所愛的東西，有人愛的是家人，有人愛的是家園，也有人是愛國家。收集連署書的過程很辛苦，遭受許多冷嘲熱諷，但大家還是堅持下來，未來還有更大挑戰，會繼續堅持下去。

霸呂領銜人「Dora」表示，罷魯連署書最低門檻30122分，現有36316份，罷呂最低門檻28064份，現有32062份，收集數量雖達120%，但還不算安全，2區分別還要2500份和4000份，未來還會持續收集。

罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影
罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影
罷團遇到身穿藍色襯衫的民眾嗆聲「亂搞」，僅以「謝謝」回應。記者陳俊智／攝影
罷團遇到身穿藍色襯衫的民眾嗆聲「亂搞」，僅以「謝謝」回應。記者陳俊智／攝影
罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影
罷免桃園立委魯明哲與呂玉玲的民間團體今天到桃園市選委會送件，強調數量未達安全門檻，未來會持續收件。記者陳俊智／攝影

桃園 罷免

延伸閱讀

張克晉退領銜人？她質疑「有什麼不足為外人道的隱情」

3萬份罷傅連署書一張張拿尺量？ 罷團闢謠幫選委會澄清：沒刁難

投二選區連署達標 游顥批：綠營用罷免操作社會對立

南投二選區罷游顥連署達標 2萬3千份連署書送縣選委會

相關新聞

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是...

罷免連署涉偽造文書要羈押 郝龍斌反問：那共諜案、貪汙案呢？

國民黨主席朱立倫先前指520後要發動罷免總統賴清德，北市前市長郝龍斌今出席罷免綠委吳沛憶活動時強調，任何一個國民黨的策略...

張克晉退領銜人？她質疑「有什麼不足為外人道的隱情」

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分後失聯，恐對藍營造成衝擊。台北市議員游淑慧表示，罷免領銜人...

送罷免連署書遇反對者攪局 桃園罷團2個字回應

民間團體發起罷免桃園第3選區、第5選區立委魯明哲和呂玉玲，今天中午12時赴桃園市選委會遞交連署書。霸呂領銜人「Dora」...

罷傅連署書用尺量八炯貼文又刪 藍議員：別再傷害公務員

花蓮縣選委會昨費時近14小時清點逾3萬份罷免傅崐萁連署書，網傳「一張張用尺量」，中選會、罷團接連出面闢謠表示非事實。網友...

黨中央5席藍委民調「算樂觀」 戴錫欽：沒有樂觀本錢

罷免立委吳沛憶「憶事無成」今在青年公園號召連署，中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌合體北市議長兼北市黨部代理主委戴錫欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。