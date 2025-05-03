送罷免連署書遇反對者攪局 桃園罷團2個字回應

民間團體發起罷免桃園第3選區、第5選區立委魯明哲和呂玉玲，今天中午12時赴桃園市選委會遞交連署書。霸呂領銜人「Dora」表示，雖然2區連署書已過最低門檻，但未達安全門檻，會繼續收集連署書，已備選委會審查通知補件所需。

桃園市選委會表示，今天收件只先清點連署書數量，未來40天才會進行實質審查，由各戶政事務所協助核實連署人的身分與資格。

罷團今天送件，民進黨桃園市議員彭俊豪、張曉昀、魏筠、黃崇真、劉仁照和楊家俍都到場力挺，眾人徒手傳遞裝有連署書的箱子，用推車一車車將箱子送到選委會門口，過程遇到不少路過車輛鳴笛加油，但也有人憤怒痛批「亂搞」；面對鼓勵與批評，罷團成員都說「謝謝」回應。

霸魯領銜人「大媽」表示，外界以為發起罷免的人具備特定政治色彩或政黨，但其實沒有，大家站出來提罷免案和連署，都是為了守護自己所愛的東西，有人愛的是家人，有人愛的是家園，也有人是愛國家。收集連署書的過程很辛苦，遭受許多冷嘲熱諷，但大家還是堅持下來，未來還有更大挑戰，會繼續堅持下去。