罷傅連署書用尺量八炯貼文又刪 藍議員：別再傷害公務員

花蓮縣選委會昨費時近14小時清點逾3萬份罷免傅崐萁連署書，網傳「一張張用尺量」，中選會、罷團接連出面闢謠表示非事實。網友發現內容來自網紅八炯貼文，但事後刪文。國民黨花蓮縣議員韓林梅嘆已造成傷害，呼籲不要再傷害公務員了。

罷團「微光花蓮」昨上午9時將3萬2777份連署書送到縣選委會，直到晚間11時許才完成初步查對，剔除11份。因網路傳出選務人員用尺量謠言，到深夜仍有不少民眾聚集縣選委會外關切。

事後有民眾發現，網紅八炯一度貼文指稱花蓮選委會拿出尺一張一張的量，比例縮放只要超出0.001公分都挑出來，還嗆「現在地方選委會是比中選會大了是不是」，號召「花蓮人站出來」，但事後已經刪文。因八炯是最早發起罷傅人士，也是罷團一份子，遭外界質疑刻意造謠誤導。

罷團表示，八炯昨天上午有出席送交連署書活動，後來因為有活動就離開，點交名冊時不在現場。因查對時間非常久，八炯貼文前網路就有很多假訊息，八炯可能看到相關訊息，擔心心血被挑掉，又沒有時間向團隊求證，心急下發文，說明溝通後八炯已刪文。

「現場什麼文具都有，就是沒有尺」罷團領銜人李美玲說，當時團隊與縣選委會在律師陪同下辦理點交及初步查對，因為部分連署書縮放比例較小，引起討論，後來中選會人員也有下來協助，若肉眼發現確實縮小很多，就拿中選會範本出來比對，縮太多就做記號。

李美玲說，昨天查對時間雖久，但縣選委會蠻公正，標準也可以接受，罷團後來以口頭、粉專說明替縣選委會澄清，相關訊息都會在「微光花蓮」臉書粉專公告，希望外界一切訊息都以粉專為主。