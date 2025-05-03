快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

罷傅連署書用尺量八炯貼文又刪 藍議員：別再傷害公務員

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「微光花蓮」昨將3萬2000多份罷免傅崐萁連署書送進花蓮縣選委會。本報資料照片
「微光花蓮」昨將3萬2000多份罷免傅崐萁連署書送進花蓮縣選委會。本報資料照片

花蓮縣選委會昨費時近14小時清點逾3萬份罷免傅崐萁連署書，網傳「一張張用尺量」，中選會、罷團接連出面闢謠表示非事實。網友發現內容來自網紅八炯貼文，但事後刪文。國民黨花蓮縣議員韓林梅嘆已造成傷害，呼籲不要再傷害公務員了。

罷團「微光花蓮」昨上午9時將3萬2777份連署書送到縣選委會，直到晚間11時許才完成初步查對，剔除11份。因網路傳出選務人員用尺量謠言，到深夜仍有不少民眾聚集縣選委會外關切。

事後有民眾發現，網紅八炯一度貼文指稱花蓮選委會拿出尺一張一張的量，比例縮放只要超出0.001公分都挑出來，還嗆「現在地方選委會是比中選會大了是不是」，號召「花蓮人站出來」，但事後已經刪文。因八炯是最早發起罷傅人士，也是罷團一份子，遭外界質疑刻意造謠誤導。

罷團表示，八炯昨天上午有出席送交連署書活動，後來因為有活動就離開，點交名冊時不在現場。因查對時間非常久，八炯貼文前網路就有很多假訊息，八炯可能看到相關訊息，擔心心血被挑掉，又沒有時間向團隊求證，心急下發文，說明溝通後八炯已刪文。

「現場什麼文具都有，就是沒有尺」罷團領銜人李美玲說，當時團隊與縣選委會在律師陪同下辦理點交及初步查對，因為部分連署書縮放比例較小，引起討論，後來中選會人員也有下來協助，若肉眼發現確實縮小很多，就拿中選會範本出來比對，縮太多就做記號。

李美玲說，昨天查對時間雖久，但縣選委會蠻公正，標準也可以接受，罷團後來以口頭、粉專說明替縣選委會澄清，相關訊息都會在「微光花蓮」臉書粉專公告，希望外界一切訊息都以粉專為主。

「傷害已經造成」縣議員韓林梅說，八炯雖然後來刪文，但網路訊息流傳很快，看到的人就會被誤導，不是事實就不能亂講，希望不要再傷害公務人員了。

網紅八炯昨在社群媒體發文控花蓮縣選委會連署書「一張一張拿尺量」，事後刪文。圖／取自八炯Threads
網紅八炯昨在社群媒體發文控花蓮縣選委會連署書「一張一張拿尺量」，事後刪文。圖／取自八炯Threads

八炯 公務員 罷免 花蓮

延伸閱讀

3萬份罷傅連署書一張張拿尺量？ 罷團闢謠幫選委會澄清：沒刁難

罷傅崐萁二階連署初點32766份 中選會：沒用尺量、勿造謠

南投二選區罷游顥連署達標 2萬3千份連署書送縣選委會

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

相關新聞

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是...

罷免連署涉偽造文書要羈押 郝龍斌反問：那共諜案、貪汙案呢？

國民黨主席朱立倫先前指520後要發動罷免總統賴清德，北市前市長郝龍斌今出席罷免綠委吳沛憶活動時強調，任何一個國民黨的策略...

張克晉退領銜人？她質疑「有什麼不足為外人道的隱情」

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分後失聯，恐對藍營造成衝擊。台北市議員游淑慧表示，罷免領銜人...

送罷免連署書遇反對者攪局 桃園罷團2個字回應

民間團體發起罷免桃園第3選區、第5選區立委魯明哲和呂玉玲，今天中午12時赴桃園市選委會遞交連署書。霸呂領銜人「Dora」...

罷傅連署書用尺量八炯貼文又刪 藍議員：別再傷害公務員

花蓮縣選委會昨費時近14小時清點逾3萬份罷免傅崐萁連署書，網傳「一張張用尺量」，中選會、罷團接連出面闢謠表示非事實。網友...

黨中央5席藍委民調「算樂觀」 戴錫欽：沒有樂觀本錢

罷免立委吳沛憶「憶事無成」今在青年公園號召連署，中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌合體北市議長兼北市黨部代理主委戴錫欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。