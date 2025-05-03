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響應罷免 公督盟邀在野小黨聚會喊「汰換失格立委」

中央社／ 台北3日電

多個在野的小黨黨主席與代表今天齊聚並響應罷免立委活動，高喊「汰換失格立委」。時力秘書長林邑軒指出，不僅要汰換國民黨，也要汰換民眾黨；台灣基進黨主席王興煥表示，「國民黨不倒，台灣不會好」。

公民監督聯盟今天舉行感恩餐會，邀請台灣多個小黨的黨主席和代表與會，包含時代力量、台灣基進、綠黨、社民黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣團結聯盟、台澎國際法法理建國黨，一同高喊「汰換失格立委、杜絕紅色滲透、終止國會亂象」等口號。

公督盟理事長曾建元致詞表示，這屆立法院出現大罷免運動，原因是國會表現不盡如人所願，不論是法案、預算審查等都不如過去立院表現，且新進立委不熟悉立法規則又強出頭，出現許多荒腔走板現象；另一方面，資深立委經驗不受尊重、黨團沒擔負起責任，導致國會政治呈現倒退。

時代力量秘書長林邑軒致詞指出，希望今年汰換不適任立委的公民運動，不僅能汰換國民黨，也要汰換民眾黨，讓進步的本土小黨進入國會，成為正常的國會並制衡監督執政的民進黨。

台灣基進黨主席王興煥致詞表示，大罷免走到現在能有如此聲勢，第一個原因是自主公民參與，第二是去中心化與多樣性；他強調，「國民黨不倒，台灣不會好」。

綠黨共同召集人王彥涵致詞時說，綠黨重視性別與環境議題，但現在的立法院把淨零轉型、性平的預算凍結，還要求核電延役，真的令人看不下去；罷免是人民權力，立委做得不好就汰舊換新，呼籲尚未連署達標的選區民眾一同響應。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲表示，觀察這屆國會亂象，最讓人憂心的是審議深度不足，很多提案沒有數據或統計的立論基礎，例如財政收支劃分法、總預算案等；幸好公督盟長期建立評鑑標準，讓外界能判斷這屆立委表現。

社民黨召集人徐雍指出，有許多夥伴投入大罷免運動，希望最後能有正常國會，但不管大罷免結果如何，仍需要公督盟、小黨及公民參與，才能使台灣正常運作。

罷免

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