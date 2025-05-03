罷免連署涉偽造文書要羈押 郝龍斌反問：那共諜案、貪汙案呢？
國民黨主席朱立倫先前指520後要發動罷免總統賴清德，北市前市長郝龍斌今出席罷免綠委吳沛憶活動時強調，任何一個國民黨的策略，能夠激發國民黨所有同志、民眾投票的意願或參與國民黨連署意願的，他都支持。郝質疑，如果偽造文書要羈押，那共諜案、貪汙案？
郝龍斌說，司法藍綠有別，檢調甘為鷹拳，可以看到檢舉罷免不實的藍綠都有，可是到目前為止，司法檢調辦藍不辦綠，尤其他們用各種震攝威嚇的手段，包括民進黨、政府檢調、司法、媒體、網軍側翼，五路追殺。追殺只是手段，最重要是要製造寒蟬效應，讓他們主要連署人現在不敢來連署，甚至讓領銜人說要退出等目的。
他認為，如果說偽造文書需要羈押、需要搜黨部，甚至準備搜黨中央，不禁反問那共諜案、貪汙案？
郝龍斌舉例，勞動部前部長許銘春用1000多萬元辦演唱會，現在檢調怎麼處理？民進黨、台鹽綠能前董事長陳啟昱貪汙且潛逃在外1個多月，法務部長鄭銘謙都知人在桃園、台南、高雄，為什麼最後陳自己投案？陳在外這麼久，當然有很多人配合他，為什麼不去調查？共諜案，有沒有約談民進黨國安會秘書長吳釗燮？郝直呼，檢調選擇辦案非常清楚。
郝龍斌今天特別肯定、支持罷免案領銜人李孝亮，在這麼大壓力下，這個年輕人堅持到底，決定把連署完成，是非常不容易的事。郝也呼籲，所有熱愛中華民國、反對民進黨獨裁專制、甚至反對司法檢調不公的市民站出來，協助他們完成連署。 郝龍斌說，以他過去主政台北市的經驗，他相信只要能夠完成二階連署，雙吳是絕對罷得掉，也相信只要所有支持者站出來、踴躍投票，支持被罷的國民黨立委，他相信這5位通通保得住。
郝龍斌強調，在這個時刻，第一個目標當然是北投士林、中正萬華的二階連署要完成，不管任何困難，一定要完成二階連署，「我有信心，只要二階連署完成，我們三階投票，雙吳一定會被罷免」，喊話大家朝這目標努力，出來連署、出來投票，還有真的要非常感謝李孝亮，在這種狀況下能夠堅持。
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