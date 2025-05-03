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張克晉退領銜人？她質疑「有什麼不足為外人道的隱情」
罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分後失聯，恐對藍營造成衝擊。台北市議員游淑慧表示，罷免領銜人不能代表數千、數萬已連署人的公民意志，他是罷免案的聯繫窗口，一個領銜人的退出，如果就會造成整個罷免案無效，那未來罷免案搓圓仔湯或施壓就太容易了。
游淑慧指出，不管公民團體或罷免志工多麼認真連署，最後關頭被罷免人只要設法威脅或施壓設法搓掉一個領銜人就好，一個領銜人讓整個罷免案失敗？這樣的比例原則太過失衡，道德風險也太高。
游淑慧指出，但選罷法設計真的會容許這樣嗎？顯然不，選罷法精神似乎是不容許這種風險的，就像是「已登記的選舉候選人，就算選到一半自己宣布退選，中選人仍會堅持將他印在選票上，不是說要退就能退，都是為了避免這種道德風險。
游淑慧舉例，最經典案例是2022年花蓮富里鄉長候選人張容榕，登記後、選舉期間自己宣布退選，甚至決絕把戶籍遷出選區，沒想到依然是合法候選人，最後甚至「高票當選」。這也證明選罷法「並不是自己想退就能退」因為或許這種「任意的進與退之間」是否有什麼不足為外人道的隱情。
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