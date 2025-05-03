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黨中央5席藍委民調「算樂觀」 戴錫欽：沒有樂觀本錢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽，今出席罷免立委吳沛憶團體今在青年公園的連署行動。記者林佳彣／攝影
北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽，今出席罷免立委吳沛憶團體今在青年公園的連署行動。記者林佳彣／攝影

罷免立委吳沛憶「憶事無成」今在青年公園號召連署，中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌合體北市議長兼北市黨部代理主委戴錫欽、藍營議員到場聲援。戴錫欽說，黨中央最近有做（5席藍委）民調，看起來還算樂觀，但「我們完全沒有樂觀的本錢。」

罷團領銜人李孝亮說，正面臨非常多壓力，不管是檢調司法或寒蟬效應的威脅，都會努力克服。他也強調一定會堅持走下去，「我的任務到6月7日，我絕對不會放棄。」

戴錫欽表示，現在國民黨是被迫面臨執政黨不顧執政少數而發起所謂的大罷免，這樣非常違背民主政治常理的奇怪作法，特別在面臨國際經濟的衝擊下，只在內部找戰犯，而且用各種檢調司法手段，無所不用其極。

他說，北市黨部昨天在中央黨部開市委員、顧問臨時會議，她感動所有委員同仇敵慨、團結一心，都願意在最後不到1個月努力用盡所有資源，在合法範圍內，想辦法達成二階連署，也希望透過大家眾志成城，能在最後關鍵時刻5月底前完成二階門檻，6月7日前順利造冊送到選委會。

戴錫欽坦言，現在造冊部分都在張克晉手上，所以沒辦法再確認到底有多少黨員已參加連署，預計5月底前會在第一選區（北投、士林）、第五選區（中正、萬華），分別針對黨員舉辦大型造勢活動，希望黨員能夠挺身而出並邀親朋好友一起來罷免，再衝一波。  他提到，過程中包含張克晉、後續挑戰，的確非常嚴峻，「我們沒有樂觀本錢，只有一步一腳印」，未來所有北市黨籍議員、聯絡處、宣傳車都會轉化成行動連署站，全力跨區聲援所有罷免雙吳行動，所有具體資源挹注領銜人與領銜的青年團體。

戴錫欽說，據他所知，黨中央最近的確有做民調，目前看起來情況還算樂觀，但面對執政黨鋪天蓋地的惡質手法，國民黨完全不能夠掉以輕心，任何民調是參考用，還是要堅持到最後一刻。被迫反制罷免雙吳是不得已，「既然執政黨當家要鬧事，我們只好備戰，我們不懼戰，但我們不求戰」，強調會做好準備讓二階過關，同時力保5席藍委安全過關。

趙少康認為不能看民調，而是要站出來投票；民進黨是仇恨動員，國民黨要反制，必須要支持藍委的人通通出來投票。戴錫欽說，罷免投票真的是仇恨動員，即便民調顯現些許樂觀，但完全沒辦法信任，若國民黨動員力度不夠或大家認為不值就不出來投票，藍委還是岌岌可危，「我們完全沒有樂觀的本錢。」

趙少康另提醒中央黨部、北市黨部，對於交保和被押的主委、黨工或發起人，應幫他們找最好的律師、給予最大關懷，千萬不可以說這是你們的事情、跟我無關，會讓人家寒心，同時要努力挽回張克晉。戴錫欽允諾給予法律協助。

罷免立委吳沛憶團體今在青年公園號召連署，中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌合體北市議長兼國民黨北市黨部代理主委戴錫欽，藍營議員也到場聲援。記者林佳彣／攝影
罷免立委吳沛憶團體今在青年公園號召連署，中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌合體北市議長兼國民黨北市黨部代理主委戴錫欽，藍營議員也到場聲援。記者林佳彣／攝影

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