影／查死亡連署藍台中黨部遭搜索2聲押 盧秀燕：太過分了！

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，昨搜索國民黨台中市黨部，2黨工遭聲押、6人交保。對此，台中市長盧秀燕今說重話批「太過分了！」她認為，與其花這麼大力氣動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好打詐。

盧秀燕今早參加中國醫藥大學美術館動工典禮，會後受訪時說，罷免運動的發起一方，不管是個人、公民團體或任何政黨，沒有查個資權利。誰可查個資？選委會、戶政機關。所以以司法要求罷免方，包括個人、公民團體或政黨負責，何其沈重。

盧秀燕認為，反過來說，罷免成案是選務和戶政機關已剔除死亡、未成年、外國人，或資料不確實等不正確資料，對罷免案沒無影響，所以她覺得，如果中央對於罷免發起方，使用司法調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」

盧秀燕指出，另一方面，國家中央執政，如果那麼喜歡用司法，希望好好用在打詐方面。與其花這麼大力氣，整個動用國家司法，在做打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民的生命和財產獲得保障。