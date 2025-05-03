快訊

新台幣2字頭要來了？外資大量拋匯後躲進台積電

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

Nike、Adidas帶頭喊話！美76家鞋業連署求川普關稅戰「放鞋一馬」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／查死亡連署藍台中黨部遭搜索2聲押 盧秀燕：太過分了！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今受訪。記者趙容萱／攝影

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，昨搜索國民黨台中市黨部，2黨工遭聲押、6人交保。對此，台中市長盧秀燕今說重話批「太過分了！」她認為，與其花這麼大力氣動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好打詐。

盧秀燕今早參加中國醫藥大學美術館動工典禮，會後受訪時說，罷免運動的發起一方，不管是個人、公民團體或任何政黨，沒有查個資權利。誰可查個資？選委會、戶政機關。所以以司法要求罷免方，包括個人、公民團體或政黨負責，何其沈重。

盧秀燕認為，反過來說，罷免成案是選務和戶政機關已剔除死亡、未成年、外國人，或資料不確實等不正確資料，對罷免案沒無影響，所以她覺得，如果中央對於罷免發起方，使用司法調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」

盧秀燕指出，另一方面，國家中央執政，如果那麼喜歡用司法，希望好好用在打詐方面。與其花這麼大力氣，整個動用國家司法，在做打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民的生命和財產獲得保障。

盧秀燕 罷免

延伸閱讀

斥資逾5億！台中烏日、南區5校活動中心開工 最快年底蓋好

僑泰高中校慶盧秀燕、李多慧雙女神降臨！擠爆會場

影／國民黨中市黨部遭搜索 盧秀燕聞訊吐2字

白沙屯媽祖起駕合照盧秀燕生風波 張麗善「請爐主移位」公開道歉

相關新聞

3萬份罷傅連署書一張張拿尺量？ 罷團闢謠幫選委會澄清：沒刁難

「微光花蓮」昨天將逾3萬份罷免傅崐萁連署書送交縣選委會，因清點近14個小時，網傳「選委會拿出尺一張張量」，「微光花蓮」趕...

罷傅崐萁二階連署初點32766份 中選會：沒用尺量、勿造謠

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體昨宣稱，第二階段連署書達到3萬2777張，但有志工在網路貼文「點這麼久，全台灣只有花蓮這麼刁...

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是...

涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長陳劍鋒等2人遭聲押

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署昨一早搜索國民黨台中市黨部，包括書記長陳劍鋒在內9人列被告，罷藍團體也有3人列被告...

影／查死亡連署藍台中黨部遭搜索2聲押 盧秀燕：太過分了！

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，昨搜索國民黨台中市黨部，2黨工遭聲押、6人交保。對此，台中市長盧秀燕今說重...

嘉義縣2民代罷免案通過將投票 太保市長懸賞百萬找證人

嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會反對派及市長派槓上，代表林淑勉、吳宏哲二階段罷免連署通過，5月24日將投票，近日網路流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。