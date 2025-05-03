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嘉義縣2民代罷免案通過將投票 太保市長懸賞百萬找證人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，2年來火藥味不曾消停，代表林淑勉、吳宏哲罷免案二階段連署通過將投票。聯合報系資料照
嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，2年來火藥味不曾消停，代表林淑勉、吳宏哲罷免案二階段連署通過將投票。聯合報系資料照

嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會反對派及市長派槓上，代表林淑勉、吳宏哲二階段罷免連署通過，5月24日將投票，近日網路流傳批評公所圖文，地方傳言縣長機要秘書龔孟麟主導，市長鄭淑分今在臉書懸賞百萬元找證人。龔孟麟澄清，6年未使用臉書，面對抹黑絕不姑息。

鄭淑分2022年未獲民進黨提名，脫黨參選太保市長，與民進黨提名的戴光宗打對台，以376票些微差距當選，選舉恩怨至今持續延燒。林淑勉為首反對派5人以監督公所為由，凍結或刪除不必要預算；吳宏哲為首市長派4人支持公所預算，但舉手表決幾乎每次都輸。

雙方在代表會槓上，發動罷免連署，目前二階段罷免連署通過，5月24日將投票。罷免林淑勉領銜人是農會體系的市民侯文世，議員黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞還為此出門按戶；罷免吳宏哲領銜人是林淑勉丈夫黃國泰，由林淑勉為首反對派幫忙拉票。

鄭淑分說，林淑勉、吳宏哲罷免案二階段連署都已通過，5月24日就要投票，她身為市長會保持行政中立，不會站在任何一方，但近期出現許多對公所不實指控，傷害公所言論絕對無法接受，懸賞百萬元要找到背後主使者，避免市民被不實言論帶風向，而影響罷免結果。

鄭淑分也說，縣長翁章梁2年來對待太保市相當中立，相信龔孟麟身為縣長秘書不會這樣做，應該是有心人士要影響罷免案，希望找出始作俑者，維護公所及自己還有龔孟麟的清譽，龔的妻子是代表會副主席官汝濃，她不想惡化公所和縣府關係，呼籲有心人士消停。

龔孟麟說，6年多未使用Facebook，無法逐一回應市長的不實抹黑，但對於這種惡意中傷，已經委請律師蒐證，面對抹黑絕不姑息；若市長還有一絲道德良知，請立刻公開道歉，否則將依法提告，絕不手軟，讓造謠者付出代價，正義或許會遲到，但絕不缺席。

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，近日網路流傳批評公所圖文，市長鄭淑分懸賞百萬獎金找證人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，近日網路流傳批評公所圖文，市長鄭淑分懸賞百萬獎金找證人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，近日網路流傳批評公所圖文，市長鄭淑分懸賞百萬獎金找證人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，近日網路流傳批評公所圖文，市長鄭淑分懸賞百萬獎金找證人。記者黃于凡／翻攝

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