影／趙少康：若大罷免成功台灣就沒有希望

中廣前董事長趙少康、台北市前市長市長郝龍斌、國民黨台北市黨部代表主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為國民黨罷免民進黨立委吳沛憶攤位加油打氣。趙少康表示，今天大家這麼辛苦，就是為了台灣、中華民國，為了政治的健全發展，與制衡的力量，民進黨無法無天，真的讓他罷免成功，台灣就沒有希望了。

趙少康強調，這次的大罷免絕對不能讓民進黨得逞，罷免吳沛憶、吳思瑤，是「沒有辦法、不得已」，你罷我我不罷你，是完全挨打的局面，「你罷掉我幾個，我也要罷掉你幾個」，不然國民黨就等著被毀滅。