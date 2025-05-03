影／張淵翔戶政助罷免抗告敗 謝國樑：尊重、下周討論個資

基隆市府民政處前處長張淵翔涉違反個資法、偽造文書，擅用戶政系統資料協助國民黨罷免綠議員，基隆不服基隆地院法官40萬交保抗告，高院昨天駁回。市長謝國樑今天回應尊重司法，並表示下周二市務會議會討論個資、通訊軟體等的宣導和防範。

高院昨指出，張淵翔涉犯個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料，以及刑法行使偽造私文書罪等罪嫌重大，且有事實足認有滅證之虞。但考量張在基院羈押訊問中，對羈押聲請書上所載的犯罪事實都已承認，且相關證據也經扣案，檢察官未能提出他在經命具保後仍有湮滅、偽造或變造證據的事證，亦未釋明究竟有什麼還待調查的客觀事證可能遭湮滅、偽造、變造。

謝國樑今天上午出席台灣體育總會全國舞藝展演活動時受訪，他說，高等法院昨天已經裁定駁回，他還是一樣尊重司法、尊重高院相關的裁定。

民進黨基隆市議員鄭文婷昨天向監察院檢舉基隆市政府違反行政中立法等行為，她指謝市長上任以來紛擾不斷，從去年東岸商場接管爭議到這幾天不只是民政前處長張淵翔，還包括兩位戶政所主任等都涉嫌利用戶政系統資料協助罷免在野議員，顯示謝國樑主政的基隆市政府未謹守行政中立、黨政不分。

針對鄭文婷相關指控，謝國樑回應表示，鄭文婷的建議非常好，他們也都虛心接受，市府下周二市務會議會很認真地針對個資未來的宣導、通訊軟體的使用等，做一系列的專案報告、討論和導正，務必要把未來的工作做得更好。

檢調追查發現，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。外界也解讀該微信群組，恐成洩密的管道。