3萬份罷傅連署書一張張拿尺量？ 罷團闢謠幫選委會澄清：沒刁難
「微光花蓮」昨天將逾3萬份罷免傅崐萁連署書送交縣選委會，因清點近14個小時，網傳「選委會拿出尺一張張量」，「微光花蓮」趕緊闢謠稱沒有拿尺量及刁難一事。清點後剔除11份，有效連署書達3萬2766份，由各鄉鎮市戶所在40天內查對完成。
「微光花蓮」昨天上午9時以人龍接力方式送交罷傅連署書，因數量多達3萬2777份連署書，縣選委會漏夜清點。不過，昨晚有網友在社群網路貼文表示「根據八炯現場資訊，選委會拿出尺一張一張量，超過0.001公分就挑掉」，引起罷免民眾關切，批評選委會刻意刁難。
中選會今天，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式之事，勿一再造謠。「微光花蓮」也澄清，昨天協同團隊律師在地下室點交，沒有拿尺測量及刁難，團隊與中選會、縣選委會、警方相互配合，讓點交過程非常順利。
「微光花蓮」也說明，因選委會配置專員人力較少，且要謹慎及重複查對，清點過程才會拉長。後續戶所查對作業，相信戶政及相關人員都會秉持公正客觀進行。
花蓮縣選委會表示，清點過程全程有監察小組委員在場監察，初步清點數為3萬2766份，將依選罷法規定，將名冊影本函請13鄉鎮市戶政事務所依法查對，40天內完成，再彙整查對結果，委員會議先審議，過後函報中選會，中選會審議後將公告，公告的20到60天內投票，投票日期由中選會決定。
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