百日決戰反惡罷 朱立倫：全國黨公職團結 催出不同意票

賴清德總統就職，今年520即滿一周年，國民黨主席朱立倫今早評價，賴清德上任一年，對內鬥爭、對外無能，除了家暴，一事無成。面對大罷免，朱立倫說，接下來的100天，全國黨公職要團結一心，訴諸每一位市民，唯有投下「不同意罷免票」，才是最有力的支持。

朱立倫說，昨天早上，他繼續在街頭展開行動，到街頭為國民黨立委徐巧芯助講，用行動守護認真優秀的委員、守住台灣珍貴的民主。

朱立倫表示，在4月26日，25萬人站上街頭，不是因為國民黨或民眾黨號召，而是因為賴清德執政無能、鬥爭成性，把人民逼出來的。對內，賴清德用司法打壓異己，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭收押、基層幹部遭約談，罷免綠委的志工被監控、打壓，讓整個台灣陷入言論寒冬。對外，面對美國突如其來的32%關稅懲罰，毫無預警、毫無作為，日本、新加坡都啟動高層談判，台灣政府卻還在搞報復罷免。這不是執政，是清算。不是拚經濟，是摧毀民主。這一年來賴清德，對內鬥爭、對外無能，除了家暴，一事無成。

朱立倫表示，當5位國民黨台北市立委被列為政治追殺對象，更要勇敢站出來。不能讓民進黨把立法院變成一言堂，不能讓民主制度被一刀刀割裂。要用選票反擊，用「不同意罷免」守住台灣的民主防線。

朱立倫說，接下來的100天，全國黨公職要團結一心，訴諸每一位市民，唯有投下「不同意罷免票」，才是最有力的支持。不能缺席、不能沈默，這場戰爭，一定要贏。

朱立倫指出，「最後感謝台北市議長戴錫欽在最困難的時刻接下北市黨部代理主委，與我們共度難關，也謝謝所有在第一線奮戰的夥伴們。我們不是為了黨而戰，而是為了中華民國、為了人民、為了民主自由的未來而戰。當綠共成為事實、戰獨裁就是義務。我們要繼續在台北市，戰惡罷、護5席、守民主，我們一起走進投票所，反擊到底。」