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罷傅崐萁二階連署初點32766份 中選會：沒用尺量、勿造謠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署，經選務人員仍完成初點作業，收件初點數為3萬2766份。圖／聯合報系資料照片
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署，經選務人員仍完成初點作業，收件初點數為3萬2766份。圖／聯合報系資料照片

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體昨宣稱，第二階段連署書達到3萬2777張，但有志工在網路貼文「點這麼久，全台灣只有花蓮這麼刁難」，甚至傳出縣選委會拿尺一張一張量。中選會今表示，在人力極為有限下，選務人員仍完成初點作業，收件初點數為3萬2766份。

中選會表示，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式之事，網傳「花蓮縣選委會一張張去量0.001公分的誤差」，與事實不符，請有心人士勿一再造謠。

中選會強調，花蓮縣選委會人力有限且依法行政而辦理初點作業，在人力極為有限的嚴峻條件下，選務人員仍戮力從公完成初點作業。昨上午花蓮縣選委會收到花蓮縣選區立委傅崐萁罷免案二階連署名冊送件後，進行初點作業程序，收件初點數為3萬2766份，接下來花蓮縣選委會將與花蓮縣政府戶政事務所進行相關查對作業。

傅崐萁 罷免 連署書 選委會

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