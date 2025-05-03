大罷免變大搜索 羅智強：最近常被藍委問是否可能被關

檢調大動作偵辦罷免連署涉及偽造文書與個資法相關案件，多縣市國民黨地方黨部遭到搜索，引發在野批評政府獨裁。國民黨立委羅智強今表示，近日正在讀捷克首任總統哈維爾的「獄中書」，獨裁者最怕的，是不跪的人。他坦言最近同黨立委常問他是否可能被關，但他認為，難道要因為恐懼報復，就不再說出真話？守護民主是從政者最基本的責任。

羅智強說，獨裁者最怕的，是不跪的人。最近在讀哈維爾的獄中書。這位思想家、劇作家、總統，曾因不屈於威權，被判四年半徒刑。

羅智強表示，他讀得很慢，卻讀得很深。每一封信，都像是一道靜靜燃燒的火光，點亮他心中的某個角落。有一段哈維爾寫給妻子的「監獄計畫」，讓他深受感動：「我的監獄計畫暫時概括：一、至少保持我現在的健康狀況（也許治好我的瘡）；二、全面地重建我的心理狀況；三、至少寫兩個劇本；四、提高我的英文水準；五、至少把德語學得像我的英語一樣好；六、徹底通讀並思索『聖經』。」這不是一個政治犯的牢騷，而是一個自由靈魂對命運的回應。

羅智強指，哈維爾雖被囚禁，卻從未被制服。哈維爾的身體被關起來，但思想從未屈服；哈維爾被剝奪自由，卻不讓靈魂跪下。當然，哈維爾也曾徬徨、迷惘、生氣、低潮，但精神力量卻始終穩定、堅實。讀著哈維爾的書信，他感受到一種來自遠方的安慰與召喚。

羅智強認為，「獨裁者到底有什麼可怕？他或許能奪走你的職位，甚至剝奪你的自由，但他無法禁錮你的信仰與思想。」歷史一次又一次證明，獨裁者對異議者最大的威脅，就是「我要把你關起來」，但如果獨裁者面對的是一個不怕被關的人，那麼，真正該恐懼的，就是獨裁者自己。因為，只要有一個人不害怕，就會有更多人學會不害怕；只要有一個人不跪下，就會有整片土地上的人民，勇敢的站起來。

羅智強提到，哈維爾就是那個不害怕、也不跪下的人。他不敢自比，但他從哈維爾的勇氣中，得到了啟示。羅坦言，最近國民黨全台各地的黨部都被民進黨抄了，有不少同黨立委私下問他同一個問題：「我們會不會也被關起來？」說實話，當一整個在野陣營，開始對「被關」產生集體焦慮，這個國家的民主狀態，早已亮起了紅燈。他只能對他們說：「我不知道，但我知道，現在的執政者，為了消滅監督的聲音，已經沒有什麼做不出來的了。」

羅智強並強調，「然而，就算如此，又如何？難道，我們要因為害怕坐牢，就選擇低頭？難道，我們要因為恐懼報復，就不再說出真話？不。守護民主，是從政者最基本的責任。既然選擇站出來，就必須有這樣的覺悟：『為了反抗獨裁，我不入監獄，誰入監獄？』我真心希望，今日此時，每一位在野的政治工作者，都能靜下心來，讀一讀哈維爾的獄中書。當你看見一個坐在牢裡的異議者，如何保持靈魂的清澈與堅定，你就會明白：獨裁的暴力，只是風。而我們的良知，只要不倒，風便留不下痕跡。」