柯建銘：大罷免是反共護台聖戰 台灣人就要出頭天了

民進黨立院黨團總召柯建銘今天在臉書自詡為「孤獨求敗不死的反共老鐵人」，在凌晨5時20分表示，大罷免是在打一場反共護台歷史性聖戰，台灣人站出來不可缺席的，國民黨賣台亡國出賣自己，民進黨抗中保台救國救己，台灣人就此要真正出頭天了，快哉。

柯建銘指出，426遊行是藍白自己畫下休止符，也是自我毀滅的終點，再怎麼義和團也不該如此作賤自己，歷史的慶幸是藍白罪惡滿貫要自我終結，大罷免、大民意、大覺醒、大反共、大格局、大成功。

柯建銘說，民意起風全國覺醒席捲全台所向披靡，大家要拱手作揖競相走告，這是另類台灣光復節，藍白立委弄權ㄧ時，必淒涼萬古。敬告國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌及藍白立委，只罷藍白立委還算輕放縱放，歷史的天牢正迎接藍白立委，逃不了歷史的鞭屍。

柯建銘指出，藍白立委死罪可免活罪難逃，請看刑法100條、國安五法、反滲透法，藍白立委叛國自首既往不咎或從輕發落，應放下屠刀立地成佛，就地解散或大逃亡。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康