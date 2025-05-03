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涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長等2人遭聲押

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涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長陳劍峰等2人遭聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
檢調昨上午搜索國民黨台中市黨部，黨部一組總幹事伍康龍（左一）被帶走。圖／讀者提供
檢調昨上午搜索國民黨台中市黨部，黨部一組總幹事伍康龍（左一）被帶走。圖／讀者提供

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署昨一早搜索國民黨台中市黨部，包括書記長陳劍峰在內9人列被告，罷藍團體也有3人列被告，等同罷藍、罷綠雙方都涉不法；檢方漏夜偵訊，今凌晨依偽造文書等罪嫌當庭逮捕陳劍峰等2人聲押禁見。

台中地檢署接獲中選會告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，指派5名檢察官偵辦，經向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方昨指揮搜索國民黨台中市黨部、國民黨大雅區黨部及國民黨清水區黨部，另就其餘涉案人梧棲、太平、大里，及彰化縣和美鎮等住居所、辦公處，一共搜索8處；統計罷藍、罷綠雙方，一共傳訊約談19人，將其中12人列被告。

罷綠部分，檢調傳喚國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香，還有3名黨工，一共9人列被告，其餘4人為證人。

罷藍部分，罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有3人、2人及1人，共6人涉案，檢方均以通知方式傳喚，其中罷免顏寬恒的1名領銜人列證人，其餘有3人涉及使用死亡親人名義連署，被列被告。

檢方表示，關於顏寬恒、廖偉翔及黃健豪3名立委罷免案，約談犯罪嫌疑人3人、證人3人，共6人到案說明，檢察官訊後均諭知請回。

關於蔡其昌、何欣純等2名立委罷免案，檢察官訊後認定陳劍鋒、伍康龍涉嫌偽造文書、個人資料保護法之非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪之犯罪嫌疑重大，且2人有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

另楊大緯、王忠輝、程翌全、洪麗香，及劉姓、王姓黨工等6人，分別諭知新10萬元至20萬元不等交保候傳，並均限制出境出海；其餘1名被告、4名證人請回。

台中檢調追查罷免連署不實案，昨上午搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走書記長陳劍鋒列被告偵訊。記者趙容萱／攝影
台中檢調追查罷免連署不實案，昨上午搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走書記長陳劍鋒列被告偵訊。記者趙容萱／攝影

罷免

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