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藍中市黨部遭搜索 朱立倫轟追殺

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱陳敬丰邱書昱王千豪／連線報導
國民黨黨主席朱立倫（右）昨赴北市「反惡罷戰獨裁」街講時表示，賴清德動用一切手段打擊政敵創紀錄。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右）昨赴北市「反惡罷戰獨裁」街講時表示，賴清德動用一切手段打擊政敵創紀錄。記者黃義書／攝影

檢調追查全台不實罷免連署案，中央選委會告發台中藍、綠五名立委罷免提議案涉及不法，台中地檢署昨就罷藍、罷綠團體同步動作，共傳喚十九人到案。檢調昨早搜索國民黨台中市黨部與二處區黨部，九人列被告，最高層級為市黨部書記長陳劍鋒；罷藍團體有三人列被告，都朝偽造文書、違反個資法漏夜偵辦。

國民黨主席朱立倫說，賴清德總統就是希望每個罷免藍營立委選區都要過關，鷹犬們就全力照賴清德的態度，對在野黨不斷追殺。

檢調追查不實罷免連署案，昨早搜索國民黨台中市黨部與二處區黨部，九人列被告，最高層級為市黨部書記長陳劍鋒（左）。記者趙容萱／攝影
檢調追查不實罷免連署案，昨早搜索國民黨台中市黨部與二處區黨部，九人列被告，最高層級為市黨部書記長陳劍鋒（左）。記者趙容萱／攝影

朱也說，全世界沒有一個民主國家，會剷除在野黨，罷免國會議員，歷史上只有一個人做過，「那個人叫希特勒」。賴清德就任一年來，對內鬥爭、對外無能，除了家暴，一事無成，動用一切手段打擊政敵創紀錄。台中市長盧秀燕昨未回應，只說「謝謝」。

中選會告發全台罷免提議案有四十一件涉嫌偽造、死者連署等，台中市部分罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純與國民黨立委顏寬恒、黃健豪以及廖偉翔等五人，均出現死亡者連署，罷藍委共有五件、罷綠委有一四九件。

中檢昨指揮調查局台中市調處等單位，昨上午搜索國民黨中市黨部、大雅區、清水區黨部，另就其餘涉案人在梧棲、太平、大里、彰化和美等處居所、辦公處，共搜索八處；統計罷藍、罷綠雙方共傳訊約談十九人，有十二人列被告。

罷綠委部分，檢調昨上午搜索國民黨中市黨部時，先後帶走二組總幹事楊大緯、一組總幹事伍康龍與書記長陳劍鋒，另傳喚太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，另有三名黨工，總計九人列為被告，另有四人為證人。

罷藍委部分，罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪各有三人、二人、一人涉案，檢方以通知方式傳喚，其中三人涉使用死亡親人名義連署，被列被告，剩下三人列為證人。相關被告由調查局初訊後，檢方漏夜複訊，不排除諭知強制處分。

台中市黨部聲明，尊重司法機關依法辦案，但司法應中立、公正，勿受任何政治勢力干預或操控，司法程序應避免淪為打擊異己、影響選情的工具。

罷免

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