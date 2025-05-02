花蓮罷團2階送件 藍綠陣營各有盤算

罷免國民黨籍立委傅崐萁第2階段連署書今天送件。花蓮綠營人士表示，連署書份數超過預期，是花蓮政治重新開機的機會；藍營則認為罷免激勵支持者更凝聚，會努力催出不同意票。

由民間人士發起的罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天送交3萬2777份連署書至花蓮縣選委會，數量大幅超過法定第2階段門檻（約1萬9000份）。接下來將有40天查對期，待罷免案宣告成立後的20至60天內投票，預估投票時間可能落在7月下旬至9月初間。

曾是國民黨資深黨員的無黨籍花蓮縣議會議長張峻，在第2階段連署大動作表態支持「罷傅」，撼動藍營。張峻說，第2階段連署書數量比預期更多，「若傅崐萁20年執政做得好，就不會有這麼多份」。

他表示，傅崐萁在地方打壓異己、欺負對政治有熱情的人，到處製造敵對，如今在立法院綁架國民黨，這段時間收到很多泛藍支持者反映，希望國民黨趕快跟傅崐萁切割。

張峻說，最近檢調單位針對花蓮縣府過去爭議案件重啟調查，真相會慢慢被看見，「相信花蓮人不會這麼笨」。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順說，花蓮選民結構長期藍大於綠，以過去罷免成功案例來看，第2階段連署書份數若占投票人數約12%至13%，被罷免機率很高；花蓮這次繳出的份數占17%，已是破紀錄比例，「都顯示花蓮人對傅崐萁夫妻輪流執政，地方停滯不前（感到）的憂心及憤怒」。

胡仁順認為，傅崐萁能長期把持花蓮政治，靠的是民眾資訊不對等，過去民意代表監督縣府執政，都會被貼上阻礙花蓮發展的標籤，這次罷免傅崐萁受到高度關注，讓民眾開始關心花蓮的公共議題，「終於看見真實的一面」。

綠營人士認為，罷免投票蓋的是同意、不同意票，不同於選舉是選人，願意在罷免的兩個階段寫下提議書與連署書的民眾，對罷免投票更具主動性，若投票率能衝高到5成，「花蓮政治環境就很有機會重新開機」。

反觀藍營部分，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，罷免行動啟動後，收到很多黨員的打氣，要黨部挺身而出、不要氣餒，激勵國民黨更團結凝聚，「如何催出不同意票數，是接下來努力的方向」。

國民黨花蓮縣黨部指出，傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚獲得多數民意支持，在花蓮推動的重大建設、觀光及農業發展有目共睹，呼籲罷團尊重選民選擇，不應忽略事實、醜化地方施政。

國民黨花蓮縣黨部指出，罷免投票確實需要更高的主動性與警覺，黨部將啟動「反惡罷、護民主」系列行動，透過座談會、社群宣導、基層說明會與青壯派動員，深化社團、產業及村里長合作，讓更多選民在投票日表達對惡意罷免的不同意立場。