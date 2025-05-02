查死亡連署檢調搜藍台中黨部 藍委顏寬恒：抄家滅族

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部等處，並帶走8名黨工詢問。對此，國民黨台中立委顏寬恒質疑，這種抄家滅族式的檢調搜索，無非是要造成寒蟬效應。

顏寬恒認為，對於檢調搜這樣的作法，多半的社會大眾都無法接受，所以上周在凱道的遊行，才能夠吸引這麼多的民眾上街頭。