查死亡連署檢調搜藍台中黨部 藍委顏寬恒：抄家滅族
全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部等處，並帶走8名黨工詢問。對此，國民黨台中立委顏寬恒質疑，這種抄家滅族式的檢調搜索，無非是要造成寒蟬效應。
顏寬恒認為，對於檢調搜這樣的作法，多半的社會大眾都無法接受，所以上周在凱道的遊行，才能夠吸引這麼多的民眾上街頭。
國民黨台中市黨部今天上午遭到台中地檢署大規模搜索，檢調兵分多路突襲市黨部、豐原、太平、潭雅神、大里區黨部，現階段一共帶回8名幹部，其中最大咖為書記長陳劍鋒，還有一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯，另各地則有豐原執行長余爵安、潭雅神執行長邱仕誼、太平執行長王忠輝、副執行長程翌全及大里區黨部執行長洪麗香。
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