快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

查死亡連署檢調搜藍台中黨部 藍委顏寬恒：抄家滅族

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
檢調追查罷免死亡連署，今上午搜索國民黨台中市黨部，黨部大門口鐵門拉下。記者趙容萱／攝影
檢調追查罷免死亡連署，今上午搜索國民黨台中市黨部，黨部大門口鐵門拉下。記者趙容萱／攝影

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部等處，並帶走8名黨工詢問。對此，國民黨台中立委顏寬恒質疑，這種抄家滅族式的檢調搜索，無非是要造成寒蟬效應。

顏寬恒認為，對於檢調搜這樣的作法，多半的社會大眾都無法接受，所以上周在凱道的遊行，才能夠吸引這麼多的民眾上街頭。

國民黨台中市黨部今天上午遭到台中地檢署大規模搜索，檢調兵分多路突襲市黨部、豐原、太平、潭雅神、大里區黨部，現階段一共帶回8名幹部，其中最大咖為書記長陳劍鋒，還有一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯，另各地則有豐原執行長余爵安、潭雅神執行長邱仕誼、太平執行長王忠輝、副執行長程翌全及大里區黨部執行長洪麗香。

檢調追查罷免死亡連署，今上午搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走市黨部書記長陳劍鋒。記者趙容萱／攝影
檢調追查罷免死亡連署，今上午搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走市黨部書記長陳劍鋒。記者趙容萱／攝影
檢調今上午搜索國民黨台中市黨部，帶走黨部二組總幹事楊大緯（中）被帶走。圖／讀者提供
檢調今上午搜索國民黨台中市黨部，帶走黨部二組總幹事楊大緯（中）被帶走。圖／讀者提供
檢調今上午搜索國民黨台中市黨部，黨部一組總幹事伍康龍（左一）被帶走。圖／讀者提供
檢調今上午搜索國民黨台中市黨部，黨部一組總幹事伍康龍（左一）被帶走。圖／讀者提供

罷免

延伸閱讀

斥資4億！台中烏日、南區5校活動中心開工 最快年底蓋好

台中罷綠、罷藍都涉不法 檢調搜索傳19人「最大咖是他」

不只罷綠...台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

台中5立委罷藍罷綠都中槍 10多人涉案遭傳喚

相關新聞

賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是...

基隆前民政處長用戶政系統助國民黨罷綠議員 40萬交保檢抗告失利

基隆市政府民政處前處長張淵翔使用戶政系統協助國民黨罷免民進黨議員，基隆地檢署偵辦，張坦承違反個人資料保護法、刑法偽造文書...

查死亡連署檢調搜藍台中黨部 藍委顏寬恒：抄家滅族

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部等處，並帶走8名黨工詢問。對此，國民黨台中立委顏寬...

罷吳思瑤領銜人退出 戴錫欽三路並行：尊重張克晉意願

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽今天...

投二選區連署達標 游顥批：綠營用罷免操作社會對立

立委罷免南投二選區連署達標，罷游團體今天將連署書送南投縣選委會。立委游顥說，罷免團體從去年選舉後，因民進黨沒有當選就密集...

台中罷綠、罷藍都涉不法 檢調搜索傳19人「最大咖是他」

檢調追查全台不實罷免連署案，中央選舉委員會告發台中藍、綠5名立委罷免提議案涉及不法，台中地檢署今就罷綠、罷藍人士同步動作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。