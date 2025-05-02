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罷吳思瑤領銜人退出 戴錫欽三路並行：尊重張克晉意願

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽今天表示，目前罷吳思瑤案將採三路並行，舉行大型黨員活動衝刺二階連署、簽署替換領銜人同意書、與張克晉聯繫盼繼續作戰，但一定充分尊重對方意願。記者王千豪／攝影
罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽今天表示，目前罷吳思瑤案將採三路並行，舉行大型黨員活動衝刺二階連署、簽署替換領銜人同意書、與張克晉聯繫盼繼續作戰，但一定充分尊重對方意願。記者王千豪／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽今天表示，目前罷吳思瑤案將採三路並行，舉行大型黨員活動衝刺二階連署、簽署替換領銜人同意書、持續與張克晉聯繫盼繼續作戰，但一定充分尊重對方意願。

國民黨台北市黨部今天在黨中央中山廳舉行第20屆第1次市委員、顧問臨時會議。戴錫欽會後表示，他周一臨危受命之後，第一次跟北市黨部的委員們一起開會，雖然現在連署面臨困境，但大家基本上團結一致、同仇敵愾，非常樂意在黨需要的時刻挺身而出，共同面對這樣的難題。

談及張克晉退出領銜人身分，戴錫欽說，張克晉本身的意願必須充分尊重，可是張的真實意願是否跟書面文字百分之百一致，這部分要先確認，若確認是張克晉的意願的話，備補領銜人依法要有2分之1的連署人同意，完成相關的程序，有一定技術面的困難。

戴錫欽指出，回到源頭，為什麼會產生這樣的狀況，願意擔任領銜人的人到緊要關頭突然不願意，就是國民黨主席朱立倫講的，現在整個政治氛圍跟檢調動作，的確造成嚴重的寒蟬效應，不只出現在張克晉身上，包括很多有意願連署卻不敢連署的人，的確造成二階連署的困境。

戴錫欽說，透過今天的會議，大家盤點國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹任內的規畫，以及執行狀況，討論是否做一些必要調整，讓罷免雙吳都能夠跨過二階門檻。另外，5月也預計在士林北投跟中正萬華各舉行一場大型的黨員造勢活動，藉由這樣的機會，把還沒有連署的黨員催出來。

至於是否要求黨籍市議員繳交責任額？戴錫欽直言，他自己也是民意代表，這個東西一定要合情合理，大家可以接受，所以沒有辦法說一個統一的標準跟答案，但如果有人半分連署都沒有，怎麼去說服別人呢？

罷免

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