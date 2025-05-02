投二選區連署達標 游顥批：綠營用罷免操作社會對立

立委罷免南投二選區連署達標，罷游團體今天將連署書送南投縣選委會。立委游顥說，罷免團體從去年選舉後，因民進黨沒有當選就密集籌劃罷免活動，這就是標準「博歹筊」，用罷免手段撕裂社會。

游顥說，民進黨南投縣黨部主委陳玉玲不只教唆民眾碰瓷，讓他們置於危險中，還找外地人來罵南投人。罷游領銜人還是民進黨公職人員公費助理，卻找許多外地工讀生，不斷用造謠、攻擊、脅迫方式，讓許多長輩被要脅一定連署。

他也認為，罷免團體一開始連署不到，但後面連署書卻飛速成長，不禁讓人懷疑，連署書除了脅迫手段外，到底從何而來？真實性如何？

罷免團體用聲勢脅迫南投縣選委會要依他們的送交份數要照單全收，這是民主開倒車，也是對民主最大傷害。全台大罷免是用撕裂、仇恨，操作社會對立，民進黨和罷團領銜人應該深自檢討，對南投做了哪些貢獻，或者只是操作罷免製造對立。