台中罷綠、罷藍都涉不法 檢調搜索傳19人「最大咖是他」

檢調追查全台不實罷免連署案，中央選舉委員會告發台中藍、綠5名立委罷免提議案涉及不法，台中地檢署今就罷綠、罷藍人士同步動作，共傳喚19人到案，一早搜索國民黨台中市黨部，現階段最高層級為書記長陳劍峰，有9人列被告，罷藍團體也有3人列報告，朝偽造文書、違反個資法偵辦中。

台中地檢署表示，接獲中選會告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，指派5名檢察官偵辦，經向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方今指揮搜索國民黨台中市黨部、國民黨大雅區黨部及國民黨清水區黨部，另就其餘涉案人梧棲、太平、大里，及彰化縣和美鎮等住居所、辦公處，一共搜索8處；統計罷藍、罷綠雙方，一共傳訊約談19人，將其中12人列被告。

罷綠部分，檢調傳喚國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香，還有3名黨工，一共9人列被告，其餘4人為證人。

罷藍部分，罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有3人、2人及1人，共6人涉案，檢方均以通知方式傳喚，其中罷免顏寬恒的1名領銜人列證人，其餘有3人涉及使用死亡親人名義連署，被列被告。

相關被告至傍晚仍在調查局初詢中，複訊後終檢預計漏夜複訊，不排除諭知強制處分。