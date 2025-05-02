台中罷綠、罷藍都涉不法 檢調搜索傳19人「最大咖是他」
檢調追查全台不實罷免連署案，中央選舉委員會告發台中藍、綠5名立委罷免提議案涉及不法，台中地檢署今就罷綠、罷藍人士同步動作，共傳喚19人到案，一早搜索國民黨台中市黨部，現階段最高層級為書記長陳劍峰，有9人列被告，罷藍團體也有3人列報告，朝偽造文書、違反個資法偵辦中。
台中地檢署表示，接獲中選會告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，指派5名檢察官偵辦，經向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。
檢方今指揮搜索國民黨台中市黨部、國民黨大雅區黨部及國民黨清水區黨部，另就其餘涉案人梧棲、太平、大里，及彰化縣和美鎮等住居所、辦公處，一共搜索8處；統計罷藍、罷綠雙方，一共傳訊約談19人，將其中12人列被告。
罷綠部分，檢調傳喚國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香，還有3名黨工，一共9人列被告，其餘4人為證人。
罷藍部分，罷免顏寬恒、廖偉翔及黃健豪分別有3人、2人及1人，共6人涉案，檢方均以通知方式傳喚，其中罷免顏寬恒的1名領銜人列證人，其餘有3人涉及使用死亡親人名義連署，被列被告。
相關被告至傍晚仍在調查局初詢中，複訊後終檢預計漏夜複訊，不排除諭知強制處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言