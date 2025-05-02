罷團連署逾2萬份 林沛祥：尊重公民自主權利

罷免國民黨立法委員林沛祥已進入第2階段連署，罷團今天表示，連署書總數量已達2萬880份，明天將辦宣講活動，邀聯電創辦人曹興誠等人助講。林沛祥表示，尊重公民自主的權利。

罷免團體「基隆絕沛」表示，截至今天下午2時，基隆罷免林沛祥連署書總數量已達到2萬880份，法定門檻為3萬394份，罷團的安全目標為3萬8000份；中選會法定期限為23日，23日之前都會持續收件，希望民眾盡快在10日前繳交連署書。

「基隆絕沛」指出，明天下午1時至4時，將在基隆市光一路橋下舉辦宣講活動，邀請曹興誠、民進黨立法委員沈伯洋、民進黨發言人吳崢，及去年罷免基隆市謝國樑案領銜人戴璟安、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉等人助講，現場設有罷免林沛祥與全國藍委連署站，歡迎民眾至現場連署或交件。

林沛祥指出，他還是那一句話「尊重」，尊重民主社會中公民自主的權利，身為民意代表，他願意被檢視，面對罷免不會迴避，更有信心迎接挑戰。

林沛祥表示，將繼續用行動證明自己，不管是國道客運該加開的班次，最近成功爭取2088C又多一班車，還是會勘、協調會，或是在立法院替基隆爭取更多的建設與資源，站在第一線為市民發聲，他相信市民的眼睛是雪亮的，他會繼續努力，讓基隆變更好。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟也表示，尊重不同的聲音，虛心接受，持續為基隆努力。