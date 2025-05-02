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南投二選區罷游顥連署達標 2萬3千份連署書送縣選委會

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投二選區罷免游顥團體連署達標，今天送縣選委會清點。記者江良誠／攝影
南投二選區罷免游顥團體連署達標，今天送縣選委會清點。記者江良誠／攝影

南投縣罷免國民黨立委游顥二階段連署達標，去游罷團今天宣布已收到2萬3238份連署書，達到法定門檻1萬9833份，下午在律師陪同下，到南投縣選舉委員會送件。

南投縣第二選區罷團「去游除垢」，下午將2萬3238份連署書裝成61箱送到南投縣選委會，高呼「換掉游顥、希望報到!」等口號。罷團領銜人林敬桐表示，游顥擔任立委，一再提出配合中共等爭議的法案，讓南投選民對游顥問政立場與價值判斷深感失望，面對罷免的民意也毫無反省，這次發起罷免行動要讓游顥瞭解「國會不是特權的堡壘」。

林敬桐說，這次累積2萬3238份連署書，遠超過法定門檻，但連署送件只是階段性的成果，尚未達到2萬5000份安全門檻，將持續徵求連署書，累積更多份數備用。

南投縣選委會收件後，分組清點連署書，將在40天內完成連署人名冊查對作業，剔除不符規定的連署書，由中選會公布是否通過第二階段門檻。

南投二選區罷免游顥團體連署達標，今天送縣選委會清點。記者江良誠／攝影
南投二選區罷免游顥團體連署達標，今天送縣選委會清點。記者江良誠／攝影

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