「基隆絕沛」罷林沛祥連署今破2萬份 距法定門檻差不1萬

罷免國民黨基隆立委林沛祥的民間團體「基隆絕沛」，今天公布截至目前最新連署書達到20880份，距離中選會規定的法定門檻30394份，尚差9514份。

「基隆絕沛」發言人陳青逸表示，截至今天下午2時為止，基隆罷免林沛祥連署書總數量已達到2萬0880份，法定門檻為3萬0394份，他們的安全目標3萬8000份。中選會法定期限為5月23日，罷團希望民眾盡快在5月10日前繳交。

陳青逸說，只要是在5月23日之前都會持續收件，至少達到安全目標3萬8000份才能順利於5月10日前送交，避免被要求補件。

陳青逸表示，因為發生市府民政處前處長張淵翔涉嫌洩露個資協助罷免綠議員案，引起不少市民反彈，這幾天罷免林沛祥連署書有增多趨勢，對二階過關相當有信心。

基隆絕沛明天下午1時到4時，在光一路橋下舉辦宣講活動，邀請網紅、名嘴與聯華電子創辦人曹興誠等人助講。其他還有罷謝國樑的領銜人戴璟安、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉、立委沈伯洋、鷹爸徐柏岳、八炯、板橋罷免葉元之大刪元發言人莫莉、民進黨發言人吳崢、資深媒體人鍾年晃、皮筋兒等人。