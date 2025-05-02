賴苡任稱2天3問替補領銜人範例未果 中選會：已給範例

罷免綠委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，2天內詢問中選會3次，都未確認替補領銜人一事是否有官方格式。中選會表示，已將建議參考範例以電子郵件寄送給罷免案曹姓媒體聯絡人，另賴苡任非提議領銜人，亦非備補領銜人。

中廣前董事長趙少康今說，領銜人是不能自己說退就退的，罷免吳思瑤第一階段就已有4千多人連署做提議人，第二階段的連署書也超過1萬份，早就在進行的罷免案，不可能因為領銜人想退出就可以「吃案」，中選會也不可以見獵心喜趁機想要「吃案」。

中選會稍早回應，針對北市1選區，有心人士胡扯中選會吃案或未給行政指導云云，皆與事實基礎不符，根據公職選罷法第76條第8項有相關法定要件，選務機關謹就媒體所詢法定要件部分做說明，並不評論、也從未評論各該罷團內部紛擾。

中選會說，另查賴苡任並非北市1選區立委罷免案該案的提議領銜人，也非該案的備補領銜人，該案之備補領銜人為詹嘉文，又該選區提議人擬依公職選罷法第76條第8項之法定要件更換領銜人，由備補領銜人依法遞補之同意書，則如建議參考範例、同意書形式等，已依法行政指導在案，且已經以電子郵件寄送該罷免案曹姓媒體聯絡人。