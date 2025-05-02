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基隆前民政處長用戶政系統助國民黨罷綠議員 40萬交保檢抗告失利

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
基隆市政府民政處前處長張淵翔使用戶政系統協助國民黨罷免民進黨議員，基隆地檢署聲請羈押，基隆地院4月29日裁定張40萬交保。基檢不服而抗告，台灣高等法院今駁回。聯合報系資料照
基隆市政府民政處前處長張淵翔使用戶政系統協助國民黨罷免民進黨議員，基隆地檢署聲請羈押，基隆地院4月29日裁定張40萬交保。基檢不服而抗告，台灣高等法院今駁回。聯合報系資料照

基隆市政府民政處前處長張淵翔使用戶政系統協助國民黨罷免民進黨議員，基隆地檢署偵辦，張坦承違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪，檢方聲請羈押，但基隆地院4月29日裁定40萬交保。基檢不服而抗告，台灣高等法院今駁回確定。

高院指出，張淵翔涉犯個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料，以及刑法行使偽造私文書罪等罪嫌重大，且有事實足認有滅證之虞。但考量張在基院羈押訊問中，對羈押聲請書上所載的犯罪事實都已承認，且相關證據也經扣案，檢察官未能提出他在經命具保後仍有湮滅、偽造或變造證據的事證，亦未釋明究竟有什麼還待調查的客觀事證可能遭湮滅、偽造、變造。

高院認為40萬交保金並沒有明顯違背比例原則，且一併對張淵翔限制住居以防範逃亡，對張所涉犯的案件而言，應已有相當強制性，足以代替羈押，因此駁回檢方抗告。

本案源於公民團體「基隆絕沛」號召罷免國民黨籍立法委員林沛祥，國民黨基隆市黨部今年2月成立反罷免行動中心，號召罷免民進黨議員反制，並在3月18日與民團基隆公共事務學會宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定罷免市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）。鄭文婷、張之豪向檢方舉發罷免案的提議人中有人早已死亡，檢察官4月28日指揮基隆市調站持法院核發的搜索票，前往罷鄭領銜人紀文荃和備補領銜人許紹業、罷張領銜人游正義住處，以及國民黨基隆市黨部等6處地點搜索。

市調站人員28日上午將紀、許、游3人帶往市調站製作筆錄，並在搜索國民黨市黨部後，詢問國民黨基隆市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、仁愛區黨部主任張金發、基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰，依據相關證詞，將被指參與名單作業的張淵翔帶回調查。

市調站將紀文荃、許紹業、游正義、吳國勝、張金發和張淵翔移送檢方複訊，李銘議和蕭壯峰製作筆錄後離去。基檢針對提議人名冊中涉及冒用死亡者名義連署一事進行查證，認為張金發、紀文荃、張淵翔涉分別犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

基院裁定吳、游、許分別以30萬元、15萬元、3萬元具保，紀文荃及張金發羈押禁見；張淵翔雖嫌疑重大，但他已坦承犯罪，無羈押必要，裁定40萬元交保，限制住居且不得與共犯、證人聯繫。基檢不服，4月30日抗告，張淵翔同日向市長謝國樑請辭獲准。

國民黨 張淵翔 民進黨 罷免

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