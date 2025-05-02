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罷團2階送件 游顥：操作對立是對南投最大傷害

中央社／ 南投縣2日電

罷免中國國民黨籍立法委員游顥團隊今天到南投縣選舉委員會，送交第2階段連署書；游顥表示，操作對立是對南投最大傷害，而後期連署書數量飛速成長，令人懷疑連署來源。

罷免游顥領銜人林敬桐與多名志工送交2萬3238份連署書，林敬桐說，南投第2選舉區選出的游顥從未在國會為南投人爭資源，反而一再提爭議法案，未能有效代表南投地方聲音。

林敬桐說，法定門檻1萬9833份，送交2萬3238份代表基層怒火成為具體行動，送件不只是階段成果，也是下一場更大戰役號角；不到60天完成徵求大量連署書，是眾多志工日夜奔走與縣民自發相挺，但數量尚未達「安全門檻」，送件後將持續努力徵求連署書，直到選委會公告通過第2階段，得以進入投票階段。

游顥告訴媒體，連署過程有他黨幹部教唆「碰瓷」、找外地吸毒犯罵南投人、與民主進步黨有淵源的林敬桐找外地工讀生以不正當、脅迫長輩方式簽連署書。

他說，罷團脅迫選委會須依罷團送件數照單全收，這是真正民主嗎，還有許多過程開民主倒車，包含盜用他人帳號發動罷免，罷團等應深刻檢討對南投有什麼貢獻，還是只想藉操作對立，獲取政治紅利。

罷免

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