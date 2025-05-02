不只罷綠...台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人
檢調追查全台不實罷免連署案，經中央選舉委員會告發台中市藍、綠有5名立委罷免提議案涉及不法，台中地檢署今搜索國民黨台中市黨部等8處、帶回10多人，朝偽造文書、違反個資法偵辦，包括罷藍、罷綠人士都中槍。
台中地檢署表示，接獲中央選舉委員會告發，台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，指派5名檢察官偵辦。
中檢說，向中選會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對、查證，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。
檢方今指揮重案支援中心檢察事務官、警方及調查局，搜索國民黨台中市黨部、大雅區黨部及清水區黨部，另外就其餘涉案人於梧棲、太平、大里，及彰化縣和美鎮等住居所、辦公處，一共搜索8處。
檢調前後約談10多名涉案人到案，傍晚將移往台中地檢署複訊。
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