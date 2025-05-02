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不只罷綠…台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

台中5立委罷藍罷綠都中槍 10多人涉案遭傳喚

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

檢調追查全台不實罷免連署案，除了國民黨台中市黨部今上午遭搜索外，有部分罷免藍營立委人士也涉及不法；台中地檢署除傳喚藍營8名黨工，也針對綠罷藍人士傳喚到案，朝偽造文書、個資法偵辦，等同罷藍、罷綠雙方都中槍。

中選會4月中向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案，其中台中市部分，罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪等，均出現死亡者連署情形，各為5件、149件。

台中地檢署收到後立案偵辦，就5名立委被發起罷免的團體，有涉及使用亡故者身分連署、冒用個資部分展開蒐證，今上午指揮調查局兵分多路，包括國民黨台中市黨部、各區黨部等，前後帶回8名藍營黨工。

此外，因台中有民眾罷免藍營立委，也有連署件數涉及不法，中檢今上午同步搜索綠營志工等團體。

罷免

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